Обстрел автобуса, вырубка лесов и полицейские, не увидевшие огнестрельное ранение: что обсуждали силовики на совещании в прокуратуре

Раскрытие резонансных дел и предупреждение преступлений - основная тема обсуждения координационного совещания. Первый вопрос - нападение на микроавтобус возле города Люботин. Правоохранители сработали оперативно и качественно, говорит прокурор области Александр Фильчаков. В полиции подчеркнули - в дальнейшем всех виновных привлекут к ответственности. Однако, по словам прокурора, к подобным случаям, в частности, массовых беспорядкам, столкновениям и политическим разборкам должно быть больше внимания. Есть много вопросов к полиции у прокуратурі по другим делам. Среди них - дела "черных лесорубов", ведь некоторые правоохранители эти случаи не только не расследовали, но и нашли выгоду.

Александр Фильчаков, прокурор Харьковской области:

Окремим правоохоронцям двох моїх попереджень стало замало, щоб постаивти жирну крапку у цьому безладі: їм здалося, що ніхто не бачить, чим вони насправді займаються, і питання збереження лісу їх не стосується. Як результат - у квітні прокуратурою області спільно з ДВБ та ДБР викрито 7 працівників поліції, в тому числі керівників районних відділв, які систематично отримували непрвомірну вигоду за непритягненян до відповідальності осіб, що займаютсья незаконною вирубкою лісу.

В следственном управлении взамен отмечают - в этом году в суд направлено более 30 обвинительных актов в производствах по незаконной вырубке лесов, поэтому работа по выявлению таких преступлений проводится активно.

Сергей Чиж, нач. следственного управления ГУНП в Харьковской области:

На сьогодні, протягом цього лише місяця закінчили 4 провадження. Тобто 34 обвинувальні акти скеровано до суду, але ми не зупиняємось і плануємо зайняти перше місце по Україні щодо закінчення кримінальних проваджень переданих до суду за фактом незаконних порубок лісу, що буде превентивно в подальшому іншим чорним лісорубам.



Отдельный вопрос, отметил прокурор области, это незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ. В соцсетях ежедневно появляются фото и видео, на которых харьковчане ищут так называемые "закладки", а значит, у наркоторговцев есть возможности реализации опасных веществ.

Александр Фильчаков, прокурор Харьковской области:

Збут накротичних засобів набув таких розмахів, що обговорються в соцмережах, ЗМІ. А дворів, де не працюють закладники наркотиків просто не залишилось. Тому вимагаю від правоохоронців активізувати роботу на даному напрямку. Припиніть орієнтуватися на статистичні показники минулих років. Покажіть реальний стан справ.

В полиции отвечают - наркосбытчиков выявляют значительно чаще, чем в прошлом году. Кроме того, ведется активная работа по арестам имущества таких наркодилеров. Проводятся расследования по ограблением и разбоям в разных районах области, уверяет начальник следственного управления Сергей Чиж. Объявляются подозрения в коррупционных делах в отношении должностных лиц.

Сергей Чиж, нач. следственного управления ГУНП в Харьковской области:

Найбільш резонасними провадженнями, де особи були повідомлені про підозри є кримінальні провадження, організовані на чолі із заступником директора Департаменту харківської міської ради щодо розкрадання бюджетних грошових коштів, виділених на освітлення будинків міста. Зараз виконуються вимоги статті 290. Кримінальні провадження щодо незаконного зайняття гральним бізнесом.

А вот у заместителя прокурора, Андрея Кравченко, есть вопросы к работе следователей на месте преступления. Кравченко вспоминает случай в апреле текущего года в поселке Жуковского. Тогда правоохранители и судмедэксперты не заметили у погибшего огнестрельные ранения, хотя на теле мужчины были следы от пуль. Однако полицейские зарегистрировали событие как естественную смерть. Начальник следственного управления говорит - материалы по этим сотрудникам уже направлены в Государственное бюро расследований.

Андрей Кравченко, 1-й зам. прокурора Харьковской области:

Будь-яких тілесних ушоджень на тілі не виявили. Ознак кримінальності смерті не виявили, і подію зареєстровано як природну смерть. Це при тому, що труп був в окровавленому стані, вік - 50 років і смерть відбулася без свідків, в умовах неочевидності. Як наслідок - через два дні виявилося, що причиною смерті є вогнепальне поранення голови.

Сергей Чиж, нач. следственного управления ГУНП в Харьковской области:

Ті проблемні питання, про які сказав Андрій Григорович, хочу сказати, що однозначно будемо розпочинати з якісного огляду подій, щоб слідчі бачили. Як не побачили слідчі Київського відділу поліції, моїм заступником було виявлено дане порушення, проведено службове розслідування. Керівники були суворо притягнуті до відповідальності. Матеріали були направлені окремо в Державне бюро розслідувань.

Среди положительных наработок харьковских силовиков - предупреждение терактов и раскрытие дел относительно квартирных краж. Однако в прокуратуре уверены - работа правоохранителей к концу года должна стать более эффективной, а расследования резонансных преступленийболее качественными.