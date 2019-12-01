Обстрелянный магазин в центре Харькова: делом занялась полиция

Полицейские устанавливают обстоятельства, при которых был обстрелян магазин в центре Харькова, а также - автомобиль, припаркованный рядом.

Напомним, первыми об инциденте сообщили очевидцы в соцсетях, опубликовав соответствующие фото с места событий.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 30 ноября около 20:00 в полицию поступило сообщение от владельцев магазина по улице Сумской о том, что они обнаружили повреждения стекла магазина.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и руководство отдела полиции.

В ходе осмотра полицейские обнаружили повреждения стекла, похожие на следы от выстрелов из пневматического оружия. Также был поврежден припаркованный рядом автомобиль.

Данный факт был внесен в Журнал Единого учета заявлений и сообщений Киевского отдела полиции.

Сейчас все обстоятельства происшествия устанавливаются.