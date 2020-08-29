Обучение во время карантина: группы продленного дня будут работать

Министерство здравоохранения Украины никоим образом не ограничивает работу групп продленного дня в образовательных заведениях. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга 29 августа.

По словам Степанова, Минздрав в своих рекомендациях по работе образовательных заведениях никоим образом не ограничивает обучение в группах продленного дня. Главное, чтобы руководитель заведения соблюдал все правила и рекомендации по образовательному процессу, установленных министерством.

Степанов отметил, что решение о введении группы продленного дня должен принимать руководитель образовательного заведения.

Как сообщалось, Минобразования и Минздрава рассматривают три сценария, по которым в школах начнется обучение. В частности, при условии низкого уровня заболеваемости в регионе будет разрешено посещение учебных заведений в обычном режиме в случае высокого уровня заболеваемости - образовательный процесс обеспечивается полностью дистанционно; если уровень заболеваемости средний, то образовательный процесс обеспечивается в смешанной форме - дистанционно и в учебных заведениях, с соответствующим дистанцированием и мерами гигиены.



