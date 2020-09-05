Обучение во время пандемии: в ЦОЗ рассказали, что должно быть в рюкзаках украинских школьников

В Украине COVID-19 болеет 6,5% детей в возрасте до 17 лет. Дети менее склонны к развитию тяжелых форм заболевания коронавируса, чем взрослые, однако риск инфицирования среди детей такой же, как в других возрастных категориях. Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья Минздрава Украины на своей странице в Facebook.
В связи с этим в ведомстве разработали рекомендации, что должно быть в рюкзаке школьника для безопасного обучения на время пандемии COVID-19.
Согласно им, в портфеле ученика должно быть:
· по меньшей мере две защитные маски;
· карманный антисептик для кожи с содержанием спирта не менее 60% (отдавать предпочтение гелям, не жидкость);
· бумажные платочки.
Другие рекомендации:
· для масок желательно выделить отдельный карман и упаковывать все маски отдельно;
· школьника надо научить основным правилам пользования защитными масками, кожным антисептиком;
· также ребенку нужно объяснить, что маска - это предмет личного пользования. Обмениваться масками запрещено. Также нельзя класть использованную маску рядом с чистой.
Отмечается, что детям до 14 лет использовать антисептик НЕ рекомендуется.