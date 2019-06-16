Обустройство рабочей зоны в гараже®

Правильное оформления гаража является не менее важным по сравнению с кухней или другим функциональным помещением. Способность правильно создавать и разделять рабочие зоны это 100% успеха. После того как вы приобрете удобные стеллажи, останется только правильно их заполнить, а после завершения вы сразу заметите насколько большим является ваш гараж. Выбрать стеллаж можно тут: https://vseceni.ua/ct/5401/. В приоритете конечно же металлические товары, которые не бояться различных факторов влияния, остается только правильно за ними ухаживать и подобрать нужные модели.

Далее мы поговорим обо всех тонкостях и нюансах зонирования этого помещения. Первое о чем следует побеспокоится - проходная зона. Эта территория должна оставаться всегда свободной и в ней следует оставлять только те предметы, которые могут понадобится на входе или выходе.

Вторая зона называется место легкого доступа. Речь будет идти о хранении тех мелочей, который будут использоваться вами повседневно. тут можно размещать все что вы постоянно берете в руки. Если вы используете гараж для хранения продуктов питания, а также кормов для животных и вторсырья, для этих товаров понадобится отдельный стеллаж.

Место для хранения лопат, вил, метел, граблей и других высокий, узких предметов может быть представлено в виде стенда с крючками. Альтернативой может выступить и ведро с песком. Для хранения таких предметов выберите отдаленное место из-за которого вам не придется теснится между одним из стеллажей и открытой дверью.

Все предметы, а особенно габаритные и те, которые вы используете достаточно редко должны быть в дальнем углу гаража, но при этом не препятствовать его основному назначению и вашему свободному передвижению по территории. Лучшим вариантом для их хранения станет полка под потолком или даже антресоль. Там вы можете оставляться запчасти, хранить домашние инструменты и даже габаритные дорожные чемоданы.

Нужно запомнить всего лишь один простой принцип - чем чаще используется предмет, тем ближе он должен находиться по отношению к двери или вашему рабочему месту.

Гараж для мужчины это его личный кабинет и если у вас есть какое-то хобби, то рабочее место можно обустроить прямо на территории этого помещения. Кроме того его можно будет использовать непосредственно при работе с машиной, когда для ремонта мелкой запчасти вам нужна будет ровная поверхность на нужной высоте. Если стол из-за своих габаритов просто не вмещается в помещение сделайте его складным. Прикрутите столешницу к двум цепям, которые будут выступать в качестве опор когда из вертикального положения на стене столешница будет опускаться в горизонтальное.

Ну какой же гараж может обойтись без открытых полок. В этом помещении такие полки - это все. На них пылятся непарные вещи, банки с под краски, строительные материалы даже если их срок годности уже вышел, в общем они безусловно нужны и полезны в оформлении пространства.

Еще один действующий совет - используйте этикетки и подписывайте коробки. Так как в гараже скапливается много предметов совершенно разного назначения, порой отыскать именно то что нужно просто невозможно. Но если вы будете подписывать коробки для хранения и сортировать согласно им все свое имущество шансы найти то что необходимо невероятно вырастут.

Отличной идеей для хранения мелких болтиков и винтиков станет использования прозрачных банок для круп или из под консервации. Конечно лучше чтобы они были изготовлены из стекла нежели из пластика, но допускаются в принципе и оба варианта.

Как видите упорядоченность и хранения в гараже не представляют из себя ничего сложного, но взамен за свои труды вы еще сотню раз скажите себе же спасибо.