Обвал плитки и разрушенные ступени. Мемориал жертвам Голодомора в Харькове нуждается в ремонте

Буханка хлеба и цветы с черными лентами – харьковчанка Елена Толстошеина приходит вместе с семьёй к Мемориалу жертвам Голодомору каждый год, что почтить память погибших. О всех ужасах страшной трагедии прошлого века узнала от бабушки, которая рассказывала, что из-за голода в её деревне умерло больше 400 человек, среди них - много детей. Елена возмущается, один из самых важных мемориальных комплексов региона начинает разваливаться на глазах – сейчас в плачевном состоянии почти вся территория возле монумента

Елена Толстошеина:

С каждым годом грустно видеть во что превращается комплекс важный, скорбный. когда смотрим на отвалившуюся плитку, на провалившийся асфальт. Очень грустно, что нет должного внимания. Они умирали ни день, ни два, месяцами человек умирал от голода, как мученик, и он не достоин даже вот нормальной какой-то памяти?

Владимир:

Этот объект уходит в такой очень непристойный вид и это очень беспокоит нас, потому что приезжают к нам делегации, иностранцы и видя, что мы не чтим памят умерших, все это печально.

Мемориал символизирует отчаяние украинских семей, которые встретились лицом к лицу с голодной смертьбю в 30-х годах прошлого века. Его открыли в ноябре 2008-го, ко Дню памяти жертв голодомора и политических репрессий. В течение 9 лет, рассказывают в Черкасско-Лозовском сельском совете, они постоянно выделяют средства для содержания комплекса, но их еле хватает на коммунальные платежи, уход за газонами и обрезку деревьев, а также на на выплату денег работникам, которые присматривают за объектом. Совсем немного остается для замены асфальта на подъездах к памятнику, об открытии музея или реставрации Мемориала пока даже не идет речи, говорит сельский глава Павел Шабалтас. В 2017-м в Черкосской-Лозовой на этот объект решили потратить миллион гривен, однако сумма практически неподъемная для бюджета села, жалуются местные власти, поэтому обратились за финансовой помощью в облгосадминистрацию и Кабмин.

Павел Шабалтас, сельский глава Черкасско-Лозовського сельского совета:

Мільйона хватає тільки на оплату робітникам, на уход за цим пам'ятником, за ремонт приміщення, поки достаточно. Але для нас ці кошти дуже великі. Це порядка кілометру дороги в асфальті.

В облгосадминистрации уверяют, что работа по решению всех проблемных вопросов Мемориала жертвам Голодомора ужеведется, самый главный из них – назначение нового балансодержателя, который сможет выделять достаточно средств на эксплуатацию объекта. В данный момент в областном совете занимаются сбором необходимых документов, кроме того параллельно проводится поиск возможных инвесторов среди представителей бизнеса, которые смогли бы поучаствовать в проведении ремонтных работ. Ежегодно, чтобы почтить память погибших, сюда приходят десятки, а то и тысячи людей. Точных данных о количестве жертв Голодомора в Украине до сих пор нет, только по приблизительным подсчетам историков эта цифра превышает 2 миллиона.