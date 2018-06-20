Обвинение мэра в сторону силовиков: что ответили в СБУ по поводу столкновений у стен горсовета

"Столкновения в горсовете - провокация так называемых активистов, поддержанная силовиками" - такое заявление на своей странице в социальной сети Фейсбук разместил градоначальник Геннадий Кернес. Мэр обвинил полицейских, прокуратуру и сотрудников СБУ в бездеятельности и причастности их к погрому в мэрии, а также беспорядках возле стен горсовета.

Геннадий Кернес, мэр Харькова:

Полиция за всем этим наблюдала как бы со стороны. Не вмешивалась. Вероятно, потому, что «активисты», ворвавшиеся в мэрию, были людьми руководителя областного Управления СБУ Носача.Расцениваю эти антиконституционные действия, а точнее - бездействия -как молчаливую поддержку действий обнаглевших от безнаказанности людей, которые почему-то называют себя активистами.Городской совет всеми способами, предусмотренными украинским законодательством, будет обжаловать преступное бездействие работников харьковской СБУ, прокуратуры и полиции.

В свою очередь в региональном управлении Службы безопасности Украины отметили, что правоохранителями открыто уголовное производство и подчеркнули: никакого отношения к столкновениям в мэрии не имеют.

Владислав Абдула, нач. пресс-центра Управления СБУ в Хар. обл.:

Щодо правопорушень, які відбулись сьогодні у будівлі харківської міської ради, управління СБУ в Харківській області не має жодного відношення. Управління працює виключно в рамках діючого законодавства України. Більше того, хочу повіомити, що Національною поліцією регіону за вказаним фактом відкрите кримінальне провадженя за статтею "Хуліганство".

Кроме того, в СБУ подчеркнули, что готовы в рамках своей компетенции участвовать в расследовании событий, в частности, уточнить кто именно применил газ в горсовете и установить кто заинтересован в этих провокациях.