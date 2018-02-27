Обвинительный акт в деле о дтп на Сумской огласили. Подробности из зала суда

27 февраля 2018 г. 20:13
Автор: Наталья Белокудря
1368 просмотров

В начале судебного заседания адвокат Геннадия Дронова Сергей Перепелица заявил ходатайство о том, чтобы во время судебного заседания его подзащитный находился не в стеклянном павильоне, а рядом с ним в зале суда.

Обвинение не возражало против удовлетворения ходатайства.

Мысли пострадавших разделились - часть также оставила решение на усмотрение суда, часть высказалась против.

Судья Виктор Попрас отказал в удовлетворении ходатайства, после чего Перепелица заявил отвод суду.

Людмила Фабриз, которая в страшной аварии потеряла дочь и внучку, как раз была среди тех, кто против

Людмила Фабриз, потерпевшая

Я гипертоник, я прихожу на каждое заседание, сижу здесь, терплю. Почему он не может? Це ж порушення прав людини, Європейської конвенції. Порушення було ехать на желтый свет, на красный свет и с превышенной скоростью. Хочется быстрее , чтобы все это закончилось, каждое заседание - мне это соль на мою рану, я двоих девочек потеряла, каково мне?

Отвод судье Виктору Попрасу  адвокат Зайцевой,  Юлия Козырь, обвинение и все представители пострадавших не поддержали и назвали ходатайство безосновательным.

Тогда другой судья, Геннадий Зуб, отказал в удовлетворении ходатайства об отводе судье Попрасу.

После этого прокурор Игорь Омельченко огласил обвинительный акт. Пострадавшие заявили еще ряд гражданских исков к обвиняемым солидарно на суммы от 200 тысяч гривен до 1 миллиона гривен в дополнение к заявленному ранее.

Зайцева заявила, что признает вину, Дронов- нет:

Елена Зайцева, обвиняемая

 - Ви розумієте, в чому вас звинувачують? - Так. - Визнаєте себе винною? –Так, признаю свою вину. - Позови потерпілих визнаєте?  - Да, признаю

Геннадий Дронов, обвиняемый

  - Ви визнаєте себе винним? - По обстоятельствам, изложенным в обвинительном акте, я не признаю себя виновным .  - Цивільні позвои потерпілих визнаєте? – Нет, Ваша честь

Адвокат потерпевших Лариса Матвеева рассказывает, что требуют ее подзащитные - Виниченко-Берченко-Евтеева - семьи, которые потеряли своих близких, а Оксана Евтеева стала инвалидом 2 группы:

Лариса Матвеева, адвокат потерпевших

Суми від 900 тисяч моральної шкоди до мільйона моральної шкоди солідарно з двох обвинувачених. І пожиттєве утримання для Оксани Євтеєвої, яка зазнала тяжких тілесних ушкоджень  і знаходиться на лікуванні

Прокуратура согласна с порядком рассмотрения дела, определенным судьей - сначала допросить потерпевших, затем подозреваемых и свидетелей

Вита Дубовик, пресс-секретарь прокурора Харьковской области

 Адвокати потерпілих багатьох просять допитати потерпілих в першу чергу, адже не всі бажають брати участь у кожному засіданні, тим більше, що в нас досить щільний графік призначеного судом розгляду кримінального провадження .  У такому процесі у всьому треба йти потрепілим назустріч, тим паче, що в людей є проблеми зі здоров`ям, пов`язані із наслідками ДТП

Cледующее заседание судья Виктор Попрас назначил на 1 марта.

 

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Внимание! Сотруднику АТН нужна Ваша помощь!                          В Телекомпанию «АТН» требуются видеооператоры. Тел.: 766-71-44 (с 12:00 до 17:00)                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Деньги до зарплаты                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.