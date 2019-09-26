Обвиняемой в теракте в рок-пабе "Стена" требуют максимального наказания

Сегодня, 26 сентября, в Киевском райсуде Харькова проходит заседание по делу о теракте в пабе "Стена", в результате которого пострадали 13 человек.

Дело находится на стадии судебных прений, в ходе которых обвиняемой в совершении теракта в пабе "Стена" Марине Ковтун прокуратура требует назначить максимальное наказание.

В сегодняшнем заседании прокурор по делу Олег Максюк в своем выступлении в ходе прений требует назначить обвиняемой наказание в виде 12 лет лишения свободы.

Такое наказание предусматривает максимальная санкция статьи Уголовного кодекса Украины.

Напомним, взрыв в пабе "Стена" произошел вечером 9 ноября 2014 года, в результате чего пострадали 13 человек.

Паб "Стена" был известен своим патриотизмом и являлся популярным заведением среди бойцов батальонов, которых в тот день, 9 ноября, встречали из зоны АТО.