Объявлен набор 3,5 тыс. сотрудников дорожной полиции

Национальная полиция намерена отобрать 3 550 полицейских для работы в подразделении дорожной полиции.

Об этом на брифинге сообщил руководитель Нацполиции Сергей Князев.

"Мы вчера уже определились с цифрой. 3550 полицейских",- сказал он.

По его словам, сейчас полицейские проходят учения.

Учения продлятся четыре месяца, после чего полицейские начнут работать на дорогах.

Напомним, в начале 2016 года дорожная полиция начала работать на отдельных отрезках трасс международного значения - во Львовской области, на трассе Киев-Житомир, в Закарпатской области.