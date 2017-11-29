Объявлен набор 3,5 тыс. сотрудников дорожной полиции

Национальная полиция намерена отобрать 3 550 полицейских для работы в подразделении дорожной полиции.
Об этом на брифинге сообщил руководитель Нацполиции Сергей Князев.
"Мы вчера уже определились с цифрой. 3550 полицейских",- сказал он.
По его словам, сейчас полицейские проходят учения.
Учения продлятся четыре месяца, после чего полицейские начнут работать на дорогах.
Напомним, в начале 2016 года дорожная полиция начала работать на отдельных отрезках трасс международного значения - во Львовской области, на трассе Киев-Житомир, в Закарпатской области.