Обязательная регистрация котов и собак, а также внушительные штрафы для "коробочников". В чем суть нового законопроекта об учете животных?

Проект о внесении изменений в законодательстве, которые касаются учета домашних и бродячих животных был зарегистрирован еще в октябре, его инициаторами выступили 20 депутатов Верховной Рады. Он пока не принят, находится на рассмотрении в профильных комитетах. Основные положения – обязательная регистрация котов и собак, регулярное посещение ветеринарных клиник и стерилизация беспородных животных. Украинцы, которые имеют дома домашних любимцев, должны будут оплатить сбор в сумме 180 гривен, в единую базу попадут все питомцы старше 2 месяцев, после чего кот или собака получат порядковый номер. Собственникам больших собак, таких как бультерьер или доберман, необходимо будет дополнительно отвести любимца к кинологу, чтобы тот оценил психологическое состояние собаки. Рождение щенков или котят дома – под запретом, как и захоронение животных самостоятельно. За нарушение некоторых правил обращения с животными авторы законопроекта прописали штрафы, например, за неубранные экскременты собаки на улице владельцу нужно будет заплатить от 850 до 1700 гривен. За разведение беспородных животных и отказ стерилизовать их – от нескольких тыся до двух десятков тысяч гривен. В свою очередь, зоозащитники говорят, поддерживают только некоторые пункты законопроекта, однако большинство из них – далеки от реалий. Харьковчанка Людмила Афанасенко рассказывает, она не только владелица четверолапых, но и не первый год помогает бродячим животным обрести хозяина. Согласно нормам, которые указаны в новом законопроекте, говорит она, волонтерская деятельность станет практически незаконной.

Людмила Афанасенко, волонтер:

Волонтеры, которые находят животное, требующее помощи, и собирающее деньги на медицинскую помощь в соцсетях будут приравнены к уличным попрошайкам, потому что в законе нет одного слова - уличное попрошайничество. Соответственно, 100 раз подумаешь оказать помощь или нет, то есть волонтеры на данном этапе выполняют функцию государства. Им никак не помогают, а наказывать будут.

Зооозащитники возмущаются, если законопроект примут, отлавливать на улице станут не только собак, но и котов, в то время как официальных приютов в Украине почти нет. Поэтому, учитывая их отсутствие, огромные штрафы за отказ от стерилизации или роды животного дома, а также стоимость некоторых необходимых услуг, таких как захоронение и медицинские услуги, множество котов и собак могут оказаться на улице.

Марина Суркова, юрист:

Пільги ніякі не передбачені, вартість взагалі невизначена, тобто це може бути комерційна вартість. Добре, якщо є клініка, яка займається соціальною програмою і надає пільги зі стерилізацією. У нас в Харкові, здається, лише дві таких клініки, які надають такі пільги. А якщо іх немає в місті і ціна стерилізації варіюється від 500 до 1500, інколи 3000 гривень? Для пенсіонера або для малозабезпечених верств населення це непідйомна ціна за стерилізацію тваринки.

А вот главными преимуществами законопроекта юристы называют штрафы, связанные с уборкой за домашними любимцами на улице после прогулки, за ненадлежащее обращение с животными и обязательную регистрацию, а также административные наказания для так называемых «коробочников», которые продают животных без документов. Кроме того, предусмотрена ответственность хозяина в том случае, если кот или пес нанес травму другому животному или человеку. Эти нормы уже давно действуют во многих европейских странах, подчеркивают эксперты, в Украине пока работают только частично.

Роман Чумак, юрист:

Європейске законодавство передбачає обов'язкову регістрацію усіх домашніх тварин, які утримуються людиною. Відповідно, передбачені дуже великі штрафи за шкоду, яка може бути заподіяна окремими тваринами, передбачена відповідальність за жорстоке поводження з тваринами та власник несе відповідальність за шкоду, яка заподієються такими тваринами будь-якій особі, тому відповідно цей законопроект трошки має певні европейські норми імплементовані саме у цей закон.

Однако законопроект, говорят юристы, нуждается в доработке. В частности, в этих пунктах, которые касаются выделения средств на стерилизацию, обустройство приютов, а также в части, где прописано наказание за жестокое обращение с животными. Тем временем, после того как новый законопроект вызвал волну возмущений и насмешек среди украинцев, депутаты-инициаторы стали отзывать свои подписи, но по словам других авторов на процедуру рассмотрения в профильных комитетах это не повлияет. И подчеркивают, уже готовится сопроводительный законопроект – про внесение изменений в Бюджетный Кодекс. Там народные избранники планируют прописать, что все средства, полученные от уплаты штрафов хозяевами животных, будут наполнять местные бюджеты.