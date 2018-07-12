Маски-шоу в компании "Здоровье". С чем это связывают?

Ни войти, ни выйти - заблокированы двери и ворота, поставки лекарств утром были приостановлены. Неизвестное подразделение силовых структур проводило обыск в фармацевтической компании «Здоровье».

Работники фирмы говорят, что все эти действия хорошо складываются в цельную картину, одним из элементов которой стало и покушение на генерального директора компании Александра Доровского.

Автомобиль бизнесмена «Ауди» А8, взорвался во время движения. В салоне, кроме него, находились его водитель и охранник. Все трое получили телесные повреждения, говорят правоохранители, которые работали на месте происшествия.

Олег Бех, начальник ГУНП в Харьковской области

Было установлено взрывное устройство неизвестного типа, части которого изъяты следователями. На месте работают взрывотехники, следственно-оперативная группа и криминалисты. Кроме того, в ходе осмотра прилегающей территории следователями были установлены провода, и граната Ф-1. На данный момент она сейчас изъята и мы устанавливаем её происхождение

Что происходило на фабрике "Здоровье " - в полиции не комментируют.

Но, по словам свидетелей, на форме людей в масках, которые заходили в компанию «Здоровье», были нашивки с надписью «Корд ».