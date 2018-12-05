Обыски на рынке "Барабашово": из магазина изъяли шуб на 2,2 миллиона гривен

Как сообщалось, вчера, 4 декабря, на харьковском рынке «Барабашово» правоохранители провели ряд санкционированных обысков на торговых точках, где продается меховая одежда.

Как сообщили в пресс-службе Восточного регионального управления ГПСУ, данные меры правоохранители проводили для противодействия трансграничной преступности на границе и в приграничных регионах Украины в условиях военного положения в области.

Основаниями стала информация, полученная правоохранителями, об организации контрабандного канала поступлений в Украину (по так называемой «серой схеме» путем международных почтовых пересылок) и дальнейшей реализации в Украине дорогой одежды из натурального меха.

В результате обысков, проведенных по месту жительства членов преступной группы и месту продажи товаров на ТРЦ «Барабашово», правоохранители изъяли более 300 единиц меховых изделий на общую сумму 2 миллиона 230 тысяч гривен.

Также были изъяты наличные средства в эквиваленте более 100 тысяч гривен, банковские карточки и документация, подтверждающая характер преступных деяний.

Сейчас правоохранители продолжают следственно-оперативные мероприятия, устанавливают полный круг лиц, причастных к ввозу и реализации указанной продукции, в том числе и среди ответственных должностных лиц.