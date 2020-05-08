Обыски в горсовете: в полиции рассказали подробности

08 мая 2020 г. 15:15
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Ранее сообщалось, что сегодня утром, 8 мая, в Харьковском горсовете и у ряда его чиновников проходят обыски.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, полиция расследует уголовное производство по факту завладения бюджетными средствами Харькова.

Правоохранители установили факт умышленного завышения юридическими лицами в пятикратном размере стоимости использованного оборудования при выполнении работ по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов. Материальный ущерб бюджета города составляет более 800 000 гривен.

Установлено, что должностные лица предприятий-подрядчиков осуществляли закупку светового оборудования по рыночным ценам, а при выполнении работ завышали стоимость оборудования в несколько раз. 

В дальнейшем должностные лица Департамента жилищного хозяйства Харьковского городского совета принимали указанные работы и перечисляли средства на расчетные счета указанных предприятий-подрядчиков. 

Общий размер заключенных договоров - около 28 000 000 гривен, из которых 13 000 000 гривен в настоящее время перечислены на расчетные счета предприятий-поставщиков. 

Сегодня, 8 мая, правоохранители провели одновременно 20 обысков по месту расположения офисных помещений предприятий-подрядчиков, в Департаменте жилищного хозяйства и коммунальном предприятии Харьковского городского совета, а также по месту жительства должностных лиц и работников указанных предприятий и учреждений. 

Во время проведения обысков изъята первичная бухгалтерская и финансово-хозяйственная документация, имеющая значение для установления обстоятельств совершенных уголовных преступлений. 

Следственные действия проводятся в рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. 

Санкция статьи предусматривает от 3 до 8 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. 

 

Видео: 

Поліція розслідує кримінальне провадження за фактом заволодіння бюджетними коштами Харкова

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