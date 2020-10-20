Обзор Lowrance HDS-16 Carbon — лучшего эхолота на рынке®

20 октября 2020 г. 17:25
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На рынке рыболовного оснащения представлено множество моделей эхолотов, и подобрать лучший бывает непросто. Но среди профессиональных рыбаков отдельно выделяется модель HDS-16 от Lowrance. Мы расскажем, почему этот эхолот купить в ALLO стоит уже сейчас.

Характеристики прибора

Одна из главных особенностей — 16-дюймовый цветной монитор со встроенным 2-ядерным процессором. Дополнительно модель имеет яркую светодиодную подсветку и антиотражающее покрытие, что позволяет пользователю просматривать изображение, независимо от освещенности на улице.

Прибор осуществляет постоянный контроль за управлением мелководных якорей, двигателя и лодочных моторов. Дополнительно эхолот оснастили ударостойким и влагонепроницаемым корпусом, а в его прошивке доступно 35 языков.

Важные особенности 

Среди особенностей модели стоит выделить такие:

  • чувствительный сенсорный экран, посредством которого легко менять настройки прибора;

  • Лоуренс оснащен двойной гидроакустической трансдьюсерной сетью CHIRP для максимально оперативного поиска необходимой цели на горизонте;

  • двухканальный сонар для одновременной работы в нескольких режимах;

  • быстрое введение настроек и запас резервной мощности обеспечивают молниеносный отклик при работе.

В отличие от многих типичных моделей, HDS-16 Carbon обеспечивает идеальную совместимость с морскими радиостанциями и программами для контроля автопилотов.

 

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