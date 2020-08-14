«Очень большой процент выявления», - Кучер дал задание проверить частные лаборатории, тестирующие на коронавирус

И снова очередной коронавирусный рекорд - как в Украине, так и на Харьковщине. Эпидситуация, по словам Министра здравоохранения Максима Степанова, совсем не радует - Слобожанщина уже второй день подряд демонстрирует худшую статистику среди других областей.

Максим Степанов, Министр здравоохранения Украины

Якщо говорити у розрізі регіонів, то за останню добу найбільшу кількість випадків зареєстровано у Харківській області - 205.

И, собственно, из-за роста эпидемической опасности в регионе с понедельника Харьков и Богодуховский, Валковский, Золочевский, Краснокутский, Нововодолажский, Первомайский и Чугуевский районы области попадают в «желтую» зону карантина. К уже привычным ограничениям добавляется запрет на посещение учреждений соцзащиты, где есть пожилые люди, кроме тех, которые предоставляют услуги кризисно.

Глава ХОГА Алексей Кучер настаивает на неукоснительном соблюдении всех карантинных ограничений горожанами.

Алексей Кучер, глава ХОГА

Тому що, власне, все те, що відбувається в Харківській області, воно стосується, в першу чергу кожного - щодо ставлення до цих карантинних заходів. Тому що, якщо ми вийдемо зараз на вулицю, ми побачимо, що люди не знаходяться у масках, якщо ми зайдемо у метро - ми побачимо, що люди у вагонах теж без засобів індивідуального захисту. На вході в метро, якщо хтось користується, пропускають у масці - люди заходять, знімають маску.

К тому же глава области обеспокоен результатами тестирований в частных лабораториях.

Алексей Кучер, глава ХОГА

Що мене турбує, що якщо ми візьмемо ті ж 200 людей, ми маємо 5 відсотків від загальної кількості тестувань, але є приватні лабораторії, які протестували 200 людей, і з них 52 підтверджених випадки захворювання - більшість з них взагалі безсимптомні люди, просто там контактували, контактних перевірили, і вони дають підтвердження - це дуже високий процент виявлення. Дуже, ну, в країні такого немає.

Поэтому, говорит Алексей Кучер, он дал задание еще раз проверить эти лаборатории - так как хотя лаборатории и верифицированы, уж очень большие цифры показывают их исследования. Кроме того, Кучер сказал, что есть договоренность с городскими властями, и в ближайшее время в харьковских больницах выделят дополнительно около 100 койко-мест для пациентов с коронавирусом - речь идет о 13-й, 17-й и 25-й больницах.