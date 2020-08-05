"Очень напряженная ситуация" - Степанов о заболеваемости коронавирусом в Харькове

05 августа 2020 г. 10:06
Источник: РБК-Украина
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Министерство здравоохранения назвало очень напряженной ситуацию с коронавирусом в Харькове. За последние сутки в городе выявили 133 больных COVID-19 из 146 по области. Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Министр призвал местную власть обратить внимание на увеличение количества больных в городе.

"В Харьковской области из 146 заболевших за последние сутки, 133 человека - это жители города Харькова. Вчера так же из общего количества заболевших в области, 124 человека - это жители города Харькова. Мне кажется, что там очень напряженная ситуация. Я прошу обратить на это внимание местную власть", - сказал Степанов.

Он добавил, что в Харьковской и Ровенской области превышается показатель динамики и процента выявления случаев коронавируса.

 

 

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