«Очень сильно ударили тогда в спину, и я потеряла сознание», - харьковчанам, пострадавшим во время вырубки деревьев в Лесопарке Украина выплатит компенсацию

Мы это дерево обхватили, а рубильщик побежал к другому дереву совсем, там, и начал там пилить. Мы туда бежим. А эти бегут за нами. И вот когда мы перебегали, сзади бежали те чернорубашечники, и я не видела, кто. И меня очень сильно ударили тогда в спину, и я потеряла сознание.

Любовь Мельник рассказывает о событиях почти десятилетней давности. Началось все весной 2010 года, тогда городские власти дали приказ вырубить часть столетних деревьев в Лесопарке, чтобы построить новую дорогу между улицами Новгородской и Сумской. Попытки неравнодушных харьковчан остановить рубку вылились в противостояние между активистами "Зеленого фронта" и теми, кто собственно выполнял вырубку.

Любовь Мельник, пострадавшая

Протест был очень мирным, мы нигде ничего не трогали, вообще ничего не трогали. Мы просто становились на защиту, вот стояли возле дерева и он не может пилить.

На месте, по словам соучредителя "Харьковской правозащитной группы» Евгения Захарова, сначала работала еще милиция, которая охраняла порядок, но так как законно физически препятствовать протестующим она не имела полномочий, защищать лесорубов начала так называемая муниципальная охрана.

Евгений Захаров, соучредитель "Харьковской правозащитной группы"

Те, що називали муніципальною охороною, яка насправді - це була колишня фірма, яка належала Кернесу, охоронна фірма. І ці люди біли одягненні в чорне вони фактично нападали на мітингувальників. Такі епізоди були в кінці травня декілька.

Андрей Цуканов, пострадавший

Действовали подло, старались как бы, следов не оставляли. Могли по ноге ударить, как девушек били, просто отталкивали, на землю бросали. Там было больше даже не, избиения тоже были, но больше это было - давить на людей психологически.

Андрей Цуканов, который тоже тогда пострадал от рук так называемой муниципальной охраны, рассказывает, доставалось ему не раз. Впрочем, один из самых ярких и самых неприятных эпизодов - когда люди пытались помешать заезду тяжелой техники со стороны Сумской.

Андрей Цуканов, пострадавший

Люди выстроились перед шлагбаумом, протестующие. Они стали перед нами, а сзади бульдозер. То есть бульдозер давя на них, фактически людей которые стояли у шлагбаума - им переламывало кости, ну там грубо говоря. Одно дело когда ты в человека упираешься, другое дело когда ты упираешься в железяку. И люди орали, там девушки были, и женщины и все набирали милицию. Милиция в итоге приехала через полчаса.

Все пострадавшие во время столкновений в Лесопарке зафиксировали побои и обращались в милицию. Впрочем, расследований, рассказывает Евгений Захаров - не проводилось, а дела вообще должным образом не расследовали.

Евгений Захаров, соучредитель "Харьковской правозащитной группы"

Зверталися до суду, суд виніс рішення. яке зобов'язувало розслідувати справу, та її все одно не розслідували і закривали. Ну, і власне заява до європейського суду цих двох заявників, стосувалася того, що до них було нелюдяне поводження з боку організованих формувань цих людей в чорному. І ці напади не розслідували, як належно було зробити.

Европейский суд по правам человека решил, что права четырех истцов действительно были нарушены, и они получат по шесть тысяч евро компенсации.