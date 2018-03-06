Очередная авария на тепломагистрали. Без отопления несколько домов в Киевском районе

Валерий вооружившись лопатой, вышел на улицу не только для того, чтобы убрать снег, но и согреться. В его доме, так же, как и в пяти соседних, расположенных на улице Ярослава Мудрого, в ночь на вторник исчезло отопление. Когда ждать потепления в доме для мужчины остается загадкой

Валерий

Когда обещают починить? – Ну не знаю, пока не обещают. Ну вы ж видели сами, сей час там… Как закон чат - так и включат

Чтобы хоть как-то сохранить тепло, жильцы дома достали обогреватели. Из-за этого, рассказывают люди, электросеть не выдержала напряжения. Теперь весь дом остался без отопления и света. Согреться не поможет ни батарея, ни обогреватель, объясняет Михаил

Михаил

Ну, если вчера слили ночью воду, так что… ну остывает потихоньку квартира, еще света нет уже три часа. А эти бараны там, на улице не могут отремонтировать

В пресс-службе коммунального предприятия «Харьковские тепловые сети» говорят, что неисправность на тепломагистрали произошла из-за дефекта трубопровода. Аварию планируют ликвидировать сегодня к вечеру. Но связан ли этот порыв с недавним, случившимся в пятницу на углу улиц Чернышевской и Ярослава Мудрого, когда без отопления остались жители 84 домов, не уточнили