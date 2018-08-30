Очередная проверка? На сессии облсовета засомневались в прозрачности деятельности руководства онкоцентра

В онкоцентр пришла новая команда врачей во главе с Денисом Скорым, которая не только вывела на новый уровень оказание медицинской помощи, увеличила количество и качество операций, но и занялась ремонтом помещений. Но проблему арендованных помещений решить не удалось. Это приводит к тому, говорит Денис Скорый, что они не могут даже кофейный аппарат самостоятельно передвинуть, а он мешает даже каталки возить. Поэтому и попросили депутатов отдать им право временно самим заниматься вопросами аренды.

Денис Скорий, главный врач

На сегодня этот аптечный киоск находится в местах, где проводится химиотерапия, где проводится высокодозовая химиотерапия. То есть, в местах не для общественного пользования, а в местах постоянного пребывания наших пациентов. Это абсолютно недопустимо, и для того, чтобы сейчас мне перенести этот аптечный киоск, мне потребуется как минимум полгода. А все эти полгода пациенты будут находиться в этих условиях.

Несмотря на то, что когда команду приглашали на работу в онкоцентр, депутаты обещали всяческое содействие, теперь просьба врача вызвала возмущение части избранников. Они усомнились в прозрачности его намерений. Хотя менее чем за два года команда Скорого успешно прошла несколько серьезных проверок. Несмотря на это, часть депутатов выступили категорически против передачи прав руководству онкоцентра полностью контролировать хозяйственную деятельность своего учреждения.

Володимир Скоробагач, депутат

То, извините, у вас существует договор. В договоре написано четко, кто может расторгнуть этот договор и по соглашению обоих сторон в судебном порядке. Это решение, то, что вы сейчас обратились, оно никак не влияет на передвижение вашего аппарата в течение вашего ремонта. Пожалуйста, вызывайте, кто арендует у вас эту площадь, согласовывайте.

Но на защиту медицинской команды выступили как другие депутаты облсовета, так и представители пациентских организаций.

Виктория Милютина, депутат

Я считаю, что нужно дать возможность руководителю руководить. И то, что талантливый хирург говорит о нуждах предприятия, это не говорит о том, что хирургов там волнуют вопросы аренды и так далее, а о том, что это руководитель, который в целом должен отвечать за все нужды предприятия.

Елена Шержукова, представительница украинской федерации против рака

Керівник просить оперативного розпорядження приміщення лише на час реконструкції – це два роки, поки буде йти розбудова нового онкоцентру. І ми від лиця усіх пацієнтів звертаємося дуже до всіх депутатів, просимо вас підтримати ініціативу головного лікаря.

Точку в дискуссии поставил председатель облсовета. Отметив, что если корпус приглашал команду на работу, то следует доверять ей во всем, а если есть подозрения в коррупции - можно провести еще одну проверку

Сергей Чернов, председатель Харьковского областного совета

Нам треба просто визначитися: є у нас довіра до керівника і до колективу. Якщо так, то да, якщо ні – то ми повинні розглядати це питання в площині або звільнення керівника, або якщо він порушив чинне законодавство, у встановленому Законом порядку.

В итоге депутаты проголосовали за инициативу руководства медучреждения. А еще дали согласие на начало строительных работ нового современного онкологического центра, который планируется построить там же, в Померках, за несколько лет. Землю для этого горсовет уже выделил.

Юлия Светличная, губернатор

Проект завершено, і тільки після того, як будуть проведені процедури і прозорий конкурс ,ми отримаємо вартість зазначеної будівлі. Стосовно строків, то я вже сказала, що будемо робити усе, щоб такий глобальний проект завершити вже цього року, а з наступного - перейти до будівництва.

Однако пока ни окончательная стоимость, ни сроки сдачи не известны.