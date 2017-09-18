Очередное нападение на антикоррупционера. В Харькове избит активист Евгений Лисичкин

Все произошло здесь, на улице Коцарской, около 10 утра. Аналитик Харьковского антикоррупционного центра Евгений Лисичкин как раз выходил из своего подъезда. Нападавших было двое, рассказывает Лисичкин, на вид им около 40 лет. Один из мужчин стоял возле соседнего подъезда и нанес антикоррупционеру первый удар по голове. Спустя несколько секунд к нему присоединился второй мужчина. Нападавшие не только били, говорит Лисичкин, но и угрожали на словах.

Евгений Лисичкин, аналитик Харьковского антикорупционного центра:

Я упал, смог сразу подняться вскочить, начал закрываться от ударов. У меня выпала сумка, телефон, они начали это пинать и шквалом ударов просто обрушились на корпус, на голову и так далее, и так далее. И, все-таки, смогли второй раз повалить. Когда я лежал, нанесли еще несколько ударов, и один, и второй и закричали "если еще раз куда-то полезешь, убъем".

Лисичкин был доставлен в больницу скорой и неотложной помощи, у пострадавшего - ушибы головы и грудной клетки. Сам он связывает нападение исключительно с профессиональной деятельностью, а точнее с громкими расследованиями Харьковского антикоррупционного центра относительно чиновников. Поскольку личных конфликтов, рассказывает, у него нет. Коллега Лисичкина - антикоррупционер Дмитрий Булах, который сам стал жертвой избиения несколько недель назад, уверен, эти события взаимосвязаны. Тем более, что нападавшие на него в конце августа молодчики до сих пор не найдены, говорит Булах.



Дмитрий Булах, глава Харьковского антикоррупционного центра:

Я думаю, что если бы были найдены исполнители тогда, то этого, то что сейчас произошло не произошло бы, не повторилось, этот рецидив. И чем раньше будут найдены заказчики моего избиения и избиения Жени, тем меньше таких случаев будет в будущем. Очевидно, это серия, безусловно, это связано с нашей деятельностью, поэтому, надеюсь, полиция оперативнее сработает, чем в моем случае.

Тем временем, на вопрос о возможных подозреваемых в деле о нападении на депутата облсовета и антикоррупционера Дмитрия Булаха правоохранители говорят, ответить не готовы и подчеркивают - следственные действия еще продолжаются.

Алексей Свиридов, ст. сотр. отд. коммуникаций ГУНП в Харьковской обл.:

Наразі слідчими проводиться досудове розслідування, встановлюються свідки, очевидці, проводиться допит осіб. інформація буде надана в подальшому. - Підозрюваних також там немає? - Ми зараз не готові відповісти на це питання.

А вот подозреваемых в сегодняшнем избиении Евгения Лисичкина, уточняют в полиции, пока нет. По данному факту открыто уголовное производство по статье "Хулиганство, совершенное группой лиц", нападавшим на антикоррупционера грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до четырех лет.