Очередное заминирование: полиция проверила 285 объектов

Как сообщили в отделе коммуникации ГУ НП в Харьковской области, никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили.

Специалисты обследовали все указанные заведения и прилегающую к ним территорию, эвакуировали 827 человек. Осмотр продолжался до 23:50.

Информация о минировании больницы города, торговых центров, гостиниц, детских садов и жилых домов поступило на электронную почту полиции 18 ноября.

По адресам выезжали следственно-оперативные группы, специалисты взрывотехнического управления ГУ НП в Харьковской области и работники территориальных подразделений полиции.

Всего правоохранители осмотрели 285 объектов - жилые дома, учреждения здравоохранения (среди которых несколько родильных дома), торговые центры, дошкольные учебные заведения и гостиницы.

Нарушений публичной безопасности и порядка не было. Пострадавших нет.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.