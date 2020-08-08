Очередной антирекорд в Украине: количество новых больных COVID-19 увеличилось на 1489 человек

08 августа 2020 г. 10:10
Источник: ZN.ua

За последние 24 часа в Украине зафиксировали 1 489 случаев коронавирусной инфекции. Таким образом, общее число инфицированных возросло до 79 750 человек. Об этом свидетельствуют данные карты Совета национальной безопасности и обороны Украины по распространению коронавируса. Больше всего новых случаев в Киеве, Одесской и Львовской областях.

За 7 августа 600 пациентов выздоровели, а 27 - умерли от осложнений. Всего с начала пандемии в Украине 43 655 пациентов выздоровели, а 1 879 - умерли от осложнений. Сейчас продолжают лечиться 34 216 человек.

 

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов и видеомонтажеров. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Антиквариат. Золото.                          Астролог. Т.+38 066-625-95-84.                          Sexshop. Суперподарки.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53