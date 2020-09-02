Очередной антирекорд: в Украине за сутки подтвердили 2495 случаев COVID-19

02 сентября 2020 г. 10:08
Источник: РБК-Украина
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По состоянию на 2 сентября в Украине выявили 2495 новых случаев коронавируса. Такие данные приводит карта Совета национальной безопасности и обороны.

Отметим, что сегодня зафиксировали новый антирекорд по количеству новых случаев заражения. Предыдущий был на 14 случаев меньше.

Всего в Украине с начала пандемии подтверждены 125 798 случаев COVID-19. Выздоровели больше 58 тысяч человек и более 2,5 тысяч человек умерли.

Сложная ситуация с коронавирусом в Харьковской области (+302), Львовской области (+204), Одесской области (+203), Ивано-Франковской области (+174), Хмельницкой области (+111).

Также в Украине за минувшие сутки умер 51 человек - это новый антирекорд по числу умерших от вируса.

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