Очередной антирекорд: за сутки COVID-19 заболели 758 украинцев

17 июня 2020 г. 10:07
Источник: ZN.UA
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Коронавирус в Украине в среду, 16 июня, подтвердили у 758 человек, общее количество заболевших увеличилось до 33 324 человек, свидетельствуют данные электронной карты Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Более 14 тысяч украинцев побороли болезнь, из них 415 - за последние сутки, от осложнений COVID-19 умер 31 человек, с начала эпидемии – 943.

"За минувшие сутки заболели 758 человек, из них 43 ребенка, а также 50 медработников", - сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов. 

Больше всего новых случаев заражения зафиксировано во Львовской (155), Закарпатской (82), Черновицкой (69), Харьковской (57) и Волынской (55) областях. В столице за сутки диагноз подтвердили у 41 киевлянина.

По словам Степанова, 16 июня в Украине провели 18 412 тестов, из них 10 659 – методом полимеразной цепной реакции (ПЦР-тест) и 7 753 – методом иммуноферментного анализа (ИФА-тест).

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