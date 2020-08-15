Очередной антирекорд: за сутки в Украине подтвердили 1847 случая COVID-19

15 августа 2020 г. 10:05
Источник: РБК-Украина
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В Украине зафиксировали новый антирекорд относительно суточного выявления COVID-19 - в стране за последние 24 часа подтвердили 1 847 случая. Больше всего инфицированных в Харьковской, Черновицкой областях и Киеве. Об этом свидетельствуют данные Совета нацбезопасности и обороны.

Так, в стране уже 89 719 случаев с начала пандемии. Из них выздоровели 47 430 человек, из которых 633 - за последние сутки. Умерли 2044 человека, в том числе 33 за вчера.

Больше всего новых случаев подтвердили за сутки в Харьковской (254), Черновицкой (170), Львовской (166) областях и Киеве (232).

Отметим, что президент Владимир Зеленский заявил, что страна находится на грани второй волны, поэтому стоит внимательнее относиться к мерам безопасности и карантинным правилам.

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