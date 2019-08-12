Очередной конфликт на "Барабашово": предприниматели пытались без документов подключить электроэнергию в павильонах

Сорван оптовый день. Полиция и словесные перепалки - так началось утро понедельника на рынке «Барабашово».

В эпицентре событий - активисты общественного объединения «Производители и предприниматели Слобожанщины», которые хотят собственноручно подключить электроэнергию в своих павильонах. Но официальных документов от Харьковоблэнерго, позволяющих проводить электроэнергию, ни администрации «Барабашово», ни журналистам, ни полиции не показывают.

Анатолий Бондалетов, председатель ОО «Производители и предприниматели Слобожанщины» и Сергей Дводненко, исполняющий обязанности начальника Московского ОП

– По рядам я увидел, что во всех киосках находится свет, горит, поэтому мне интересно, зачем подключать уже подключенное?

– Наверное, у тех, у кого уже подключен свет , скорее всего, их и подключать уже никто не будет.

– Я хочу выяснить, сколько торговых павильонов вы собираетесь подключить, чтобы понижать, какие это торговые павильоны, и как это будет происходить?

– У меня сейчас с собой этого списка нет.

Кстати, несколько человек, очень похожих на участников сегодняшнего конфликта, есть на видео, снятом еще 7 июня, когда на территории рынка было совершено нападение на оператора Вадима Макарюка.

Впрочем, подавляющее большинство предпринимателей из-за сегодняшней проблемы обеспокоены, говорят – такой шум только отпугивает покупателей. От этого падают продажи и растут убытки.

Сергей Скляров, предприниматель

Когда начинаются слухи о том, что на территории «Барабашово» неспокойно, тогда приходит меньше людей, покупателей. Ну, зачем я буду идти, где, извините, есть шанс «получить в голову».

В администрации «Барабашово» считают, что действия членов общественного объединения – это провокация для дестабилизации состояния и подрыв имиджа рынка. А те павильоны, которые отключили от электроэнергии – это должники за электроэнергию, поэтому, чтобы решить вопрос – надо просто оплатить долг.

Сергей Зайцев, представитель ТЦ «Барабашово»