 

Очередной конфликт на "Барабашово": предприниматели пытались без документов подключить электроэнергию в павильонах

12 августа 2019 г. 19:58
4 просмотра

Сорван оптовый день. Полиция и словесные перепалки - так началось утро понедельника на рынке «Барабашово».

В эпицентре событий - активисты общественного объединения «Производители и предприниматели Слобожанщины»,  которые хотят собственноручно подключить электроэнергию в своих павильонах. Но официальных документов от Харьковоблэнерго, позволяющих проводить электроэнергию,  ни администрации «Барабашово», ни журналистам, ни полиции  не показывают.

Анатолий Бондалетов, председатель ОО «Производители и предприниматели Слобожанщины» и Сергей Дводненко, исполняющий обязанности начальника Московского ОП

– По рядам я увидел, что во всех киосках находится свет, горит, поэтому мне интересно, зачем подключать уже подключенное?

 – Наверное, у тех, у кого уже подключен свет , скорее всего, их и подключать уже никто не будет.

– Я хочу выяснить, сколько торговых павильонов вы собираетесь подключить, чтобы понижать, какие это торговые павильоны, и как это будет происходить?

 – У меня сейчас с собой этого списка нет.

Кстати, несколько человек, очень похожих на участников сегодняшнего конфликта, есть на видео, снятом еще 7 июня, когда на территории рынка было совершено нападение на оператора Вадима Макарюка.
Впрочем, подавляющее большинство предпринимателей из-за сегодняшней проблемы обеспокоены, говорят – такой шум только отпугивает покупателей. От этого падают продажи и растут убытки.

Сергей Скляров, предприниматель

Когда начинаются слухи о том, что на территории «Барабашово» неспокойно, тогда приходит меньше людей, покупателей. Ну, зачем я буду идти, где, извините, есть шанс «получить в голову».

В администрации «Барабашово» считают, что действия членов общественного объединения – это провокация для дестабилизации состояния и подрыв имиджа рынка. А те павильоны, которые отключили от электроэнергии – это должники за электроэнергию, поэтому, чтобы решить вопрос – надо просто оплатить долг.

Сергей Зайцев, представитель ТЦ «Барабашово»

Не имея технической документации, не имея договоров с «Обленерго», более того - в объектах, которые не принадлежат этим людям, они попытались произвести самовольное подключение объектов к электроэнергии. Мы видим в этом провокацию.

 

Видео: 

Очередной конфликт на одном из харьковских рынков. - 12.08.2019

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Вам потрібен закордонний паспорт, айді-картка чи, може, посвідка для проживання іноземця? Мерщій до «Паспортного сервісу» на Сумській, 10. Черг немає! ТРЦ «АВЕ ПЛАЗА» , тел. 783-74-88                                                  Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.