Очередную смертную казнь в Беларуси осудил Евросоюз

Европейский союз осудил проведение в Беларуси очередной смертной казни 17 декабря, когда казнили осужденного Александра Осиповича. Об этом говорится в сообщении пресс-секретаря Европейской службы внешних дел.

В ЕС утверждают, что «смертная казнь нарушает неотъемлемое право на жизнь, закрепленное во Всеобщей декларации прав человека, и является в высшей степени жестоким, бесчеловечным и унижающим достоинство наказанием. Смертная казнь также не может служить сдерживающим фактором для преступности».

«Европейский Союз использует любую возможность, чтобы напомнить белорусским властям о своем решительном неприятии смертной казни при любых обстоятельствах... Беларусь – единственная страна в Европе, которая до сих пор применяет смертную казнь», – говорится в сообщении спикера.

По данным ЕС, в Беларуси в этом году было вынесено три смертных приговора, и столько же было выполнено. По мнению спикера, «введение моратория на применение смертной казни в Беларуси было бы позитивным первым шагом к ее отмене».

В Беларуси это был третий по счету такой приговор в 2019 году.

