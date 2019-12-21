Очередную смертную казнь в Беларуси осудил Евросоюз

21 декабря 2019 г. 17:47
Источник: УНИАН
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Европейский союз осудил проведение в Беларуси очередной смертной казни 17 декабря, когда  казнили осужденного Александра Осиповича. Об этом говорится в сообщении пресс-секретаря Европейской службы внешних дел.

В ЕС утверждают, что «смертная казнь нарушает неотъемлемое право на жизнь, закрепленное во Всеобщей декларации прав человека, и является в высшей степени жестоким, бесчеловечным и унижающим достоинство наказанием. Смертная казнь также не может служить сдерживающим фактором для преступности».

«Европейский Союз использует любую возможность, чтобы напомнить белорусским властям о своем решительном неприятии смертной казни при любых обстоятельствах... Беларусь – единственная страна в Европе, которая до сих пор применяет смертную казнь», – говорится в сообщении спикера.

По данным ЕС, в Беларуси в этом году было вынесено три смертных приговора, и столько же было выполнено. По мнению спикера, «введение моратория на применение смертной казни в Беларуси было бы позитивным первым шагом к ее отмене».

В Беларуси это был третий по счету такой приговор в 2019 году.
 

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