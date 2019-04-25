Очередные минирования: какие здания сегодня эвакуировали?

Сегодня утром тревожные сообщения поступили в девять учреждений. Под угрозой оказались Сумской рынок, университетский лицей, гольф-клуб, Музей природы и пять корпусов Харьковского национального университета им. Каразина в разных точках города.

Екатерина Никитина, студентка университета им. Каразина:

Я пришла на пары и мне сказали: «Универ закрыт». Никого не пускают, только выпускают людей.

Евгений Ким, студент университета им. Каразина:

Я приехал на пары, как впрочем, и все, думаю. Вообще сегодня и под конец этой недели у многих людей модули, зачеты. Все приезжают сдаваться. Все эти события, вынуждены были покинуть университет.

Александр Орлов, зам. нач. хоз. службы университета:

Всё у нас тут сигнализация, служба безопасности, всё было, когда получили сообщение, сразу включили сирену и люди, буквально за 20-30 минут вышли, освободили здания.

На сегодня университет закрыли, а студентов распустили домой. Они говорят, что не верят в минирование, но неожиданному выходному радуются. Считают, что таким образом кто-то развлекается, однако не поддерживают такие шутки.

Вадим Амелин, студент университета им. Каразина:

Это дебилизм. Но зачем такое делать? Кому-то скучно, кто-то посмеялся. Всё. Уже сколько было, хоть бы раз уже что-то взорвалось, а так, нет.

Эксперт по информационной безопасности Никита Кныш рассказывает, что сегодня статистика разоблачения "минеров" повышается. Уже наработаны методики отслеживания как тех, кто пользовался мобильным телефоном, так и тех, кто писал по электронной почте. Легче вычислить псевдоминёра, который использует свой телефон и одноразовую сим-карту. Поэтому от этого злоумышленники уже отошли.

Никита Кныш, эксперт по информационной безопасности:

Как правило, подобные злодеи, они покупают одноразовые телефоны, или б-ушные на рынке. Вставляют в них свою карточку, совершают звонок и этот телефон выкидывают. Тогда это усложняет существенно поиск таких людей. Однако уже наработаны специальные методики, которые раскрывать я не могу.

На всех объектах работают эксперты-взрывотехники и полиция. Пока ни один факт не подтвердился. Новый глава полиции Харькова Валерий Сокуренко сообщил, что правоохранительные подразделения реагируют на каждое сообщение о заминировании. Для полиции нет понятия "фейковое заминирование", каждый раз все службы должны реагировать по-настоящему, потому что это безопасность граждан. Чтобы разыскать минеров, подключат киберполицию, сказал генерал.

Валерий Сокуренко, начальник ГУНП в Харьковской области:

Ми підключимо підрозділи кіберполіції для того, щоб все-таки виявляти той контент, хто займається такими речами, хто такі повідомлення дає, реагувати будемо миттєво.

В свою очередь, председатель Национальной полиции Сергей Князев отметил – сообщения о минировании последнее время поступают по электронной почте. И это усложняет поиски, Князев заявил, что в этих делах трудно не только искать злоумышленников, а и считать убытки причиненные псевдоминерами. Ведь, например, кто пострадал в торговом центре – это владелец здания, арендаторы, субарендаторы - неизвестно. Поэтому правоохранители работают и в правовом поле, чтобы внести изменения в Уголовный кодекс, по наказаниям за "фейковые" минирования.

Сергей Князев, председатель Национальной полиции Украины:

Є специфіка розслідування таких проваджень, вони складні за часом, за збором речових доказів, щодо пред’явлення обвинувачень, бо дуже важко обраховувати збитки, бо прямі збитки не можуть даже порахувати ті підприємства, що є об’єктами цих злочинів.

Также Князев сообщил, что в пиковые или праздничные дни одновременно на дежурство заступают до 150 взрывотехнических групп по всей Украине.