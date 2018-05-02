Очевидцы и друзья погибшего в ДТП водителя Chevrolet Corvett хотели устроить самосуд над водителем внедорожника

1 мая 2018 года в 17 часов 02 минуты медикам скорой и неотложной помощи поступил вызов по поводу ДТП на трассе на Старый Салтов, между селами Кутузовка и Михайловка.

Об этом сообщил Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф на своей странице в Фейсбук.

Бригада медиков экстренной медицинской помощи прибыла на место происшествия через 4 минуты.

Медики констатировали, что результате лобового столкновения автомобиля Chevrolet Corvett с внедорожником Toyota Land Cruiser погиб 23-летний водитель автомобиля Chevrolet Corvett.

После того, как пассажира авто Chevrolet Corvett, 22-летнюю девушку, передали другой бригаде ЭМП для госпитализации в 4 больницу, свидетели и друзья погибшего заблокировали автомобиль экстренной помощи и хотели совершить самосуд с водителем-виновником автомобиля Toyota Land Cruiser , который находился в автомобиле скорой помощи.

Свидетели и друзья погибшего водителя Корвета повредили салон автомобиля скорой помощи. С места происшествия бригада экстренной медицинской помощи уезжала в сопровождении полиции.

«Остался вопрос: кто ответит за убытки материальные и моральные девушкам из бригады, которые мужественно защищали пациента?» - пишут озадаченные медики.

Напомним, один человек погиб и двое пострадали в ДТП под Старым Салтовом.

Водителя внедорожника задержали правоохранители.

Прокуратура настаивает на аресте задержанного водителя Toyota Land Cruiser.