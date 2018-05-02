Очевидцы и друзья погибшего в ДТП водителя Chevrolet Corvett хотели устроить самосуд над водителем внедорожника

02 мая 2018 г. 15:05
773 просмотра

1 мая 2018 года в 17 часов 02 минуты медикам скорой  и неотложной помощи поступил вызов по поводу ДТП на трассе на Старый Салтов, между селами Кутузовка и Михайловка.

Об этом  сообщил Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф на своей странице в Фейсбук.

Бригада медиков экстренной медицинской помощи прибыла на место происшествия через 4 минуты.

Медики констатировали, что результате лобового столкновения автомобиля Chevrolet Corvett с внедорожником Toyota Land Cruiser погиб 23-летний водитель автомобиля Chevrolet Corvett.

После того, как пассажира авто Chevrolet Corvett, 22-летнюю девушку, передали другой бригаде ЭМП для госпитализации в 4 больницу, свидетели и друзья погибшего заблокировали автомобиль экстренной помощи и хотели совершить самосуд с водителем-виновником автомобиля Toyota Land Cruiser , который находился в автомобиле скорой помощи.

Свидетели и друзья погибшего водителя Корвета повредили салон автомобиля скорой помощи. С места происшествия бригада экстренной медицинской помощи  уезжала в сопровождении полиции.

«Остался вопрос: кто ответит за убытки материальные и моральные девушкам из бригады, которые мужественно защищали пациента?» - пишут озадаченные медики.

Напомним, один человек погиб и двое пострадали в ДТП под Старым Салтовом.

Водителя внедорожника задержали правоохранители.

Прокуратура настаивает на аресте задержанного водителя Toyota Land Cruiser.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Внимание! Сотруднику АТН нужна Ваша помощь!                          В Телекомпанию «АТН» требуются видеооператоры. Тел.: 766-71-44 (с 12:00 до 17:00)                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Закордонний паспорт? "Паспортний Сервіс" в "Ave Plaza"                          Для работы на летний период на Черноморском побережье требуется суши – повар с опытом работы. Т.0954022572, т. 0980969254 Светлана                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.