«Оці наші жахи, нарешті закінчилися», - в ХНАТОБе капремонт крыши закончен на 90%

Крыша харьковского театра оперы и балета не видела капитального ремонта с девяносто первого года, собственно, с момента сдачи здания в эксплуатацию. Сейчас же, уверяет первый заместитель гендиректора "СхідOPERA" Игорь Тулузов уже 90 % работ выполнено, а полностью закончить ремонт крыши планируют до весны. Конечно, при условии стабильного финансирования.

Игорь Тулузов, первый зам. гендиректора "СхідOPERA"

Оці наші жахи, які були, майже 15 років, вони нарешті закінчилися в нас не буде ні потопів і буде тепло в нашій оселі.

Главный дирижер "СхідOPERA" Дмитрий Морозов заключает, что после ремонта работать стало намного комфортнее, так, по его словам, увеличилось количество и даже качество выступлений.

Дмитрий Морозов, главный дирижер "СхідOPERA"

Завдяки чому це виходить тому, що в холодний час ми реально відчуваємо, що в нас на сцені і в залі стало набагато тепліше, то й ви всі можете це зрозуміти коли приходите до зали і розумієте, що в нас зараз комфортно і сидіти і дивитися і слухати виставу.

Все средства на ремонт, говорит Игорь Тулузов, выделяли из госбюджета и Министерства культуры театру частями, потому как одно из условий реконструкции данного здания - дабы театр не прекращал свою работу из-за ремонта. Так первые деньги на капремонт театр получил в конце шестнадцатого года на проектно-сметную документацию. А вот работы начали уже в семнадцатом.

Игорь Тулузов, первый зам. гендиректора "СхідOPERA"

Я не пам’ятаю, скільки покрівля стоє , а взагалі та проектно-кошторисна документація яку розробили на три вида основних три вида робіт - це заміна покрівлі, вітражів і клімат систем - це кондиціонування і теплопостачання і частковий ремонт фасадів - це 284 мільйона гривень.

Одним из современных решений было сделать некие «космические» фонари, находящихся над декорационными залами, через которые проходит дневной свет. А это уже другие световые фонари, которые находятся над балетными залами, некоторые из них еще не доработаны до конца.

Там от ще ті світлові фонарі вони ще чекають і частина світлових фонарів по периметру фойє. Вони мають бути закінчені, це не дуже великий об’єм роботи.

Театр разработал еще три инвестиционных проекта, касающиеся реконструкции внутренних помещений, машинерии сцены и диджитализации здания и деятельности театра.