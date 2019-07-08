 

Одессит "взорвал" Kickstarter своим изобретением

08 июля 2019 г. 17:55
Источник: Пушкинская
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Одесский фильммейкер Артем Гавр запустил на Kickstarter кампанию по сбору денег на создание гаджета для камеры с кинематографическими эффектами и собрал более 775% от нужной суммы.

Одессит собрал 8 577 вместо 1 100 долларов США.

Проект называется Wingo Pro. Это — крепление для камеры, позволяющее снимать видео с кинематографическими эффектами.
Это, в частности, «заморозка»: Wingo Pro умеет останавливать время как для объектов в фокусе, так и на фоне. Такие эффекты использовались в «Матрице» и других известных фильмах.

Пожертвовавшим деньги на Kickstarter доставят гаджет в конце августа — сентября этого года. Сейчас он продается по цене 55 долларов за штуку.

Видео: 

Wingo Pro - Hollywood movie equipment in your pocket by Artem Gavr

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