Одесситку за "евробляхи" оштрафовали на 3 миллиона

В Одессе с жительницы города взыскали рекордный штраф в 3 миллиона гривен за использование литовских транзитных номеров на территории Украины.

Соответствующее решение принял Приморский районный суд Одессы, который признал законным постановление Одесской таможни, оштрафовавшей водителя Cadillac Escalade 2007 года выпуска за нарушение условий транзита через таможенную территорию Украины.

В свою очередь, адвокат женщины Назар Ужвий намерен подать апелляционную жалобу и подчеркнул, что штраф был наложен предыдущим руководством таможни: "Это та самая команда реформаторов, которая сейчас митингует в Киеве".

Как выяснилось, одесситка использовала автомобиль, зарегистрированный на литовскую фирму, который был ввезен в Украину в таможенном режиме "транзит", который можно использовать не более 10 суток.

Одесситка, как и большинство "евробляхеров", по мнению таможни, совершила нарушение статьи 485 Таможенного кодекса — "действия, направленные на неправомерное освобождение от уплаты таможенных платежей".

Санкция этой статьи предполагает штраф в размере 300% от неоплаченных платежей, в том числе таможенной пошлины, акцизного налога и налога на добавленную стоимость, которые в данном случае и составили 3 миллиона гривен.

Как известно, в начале сентября владельцы автомобилей на еврономерах провели акции протеста в Киеве. Водители блокировали центр столицы и требовали легализации уже завезенных машин и удешевления растаможивания б/у авто.