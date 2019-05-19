Одесского таможенника задержали за продажу информации из базы ГФС

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачили схему сбыта и получения информации из автоматизированных систем таможни Государственной фискальной службы (ГФС) Украины. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Правоохранители установили, что государственный инспектор Одесской таможни с двумя жителями Винницы наладил механизм получения взяток за продажу информации, находящейся в автоматизированной системе таможенного оформления "Инспектор-2006".

За денежное вознаграждение злоумышленники передавали заинтересованным лицам сведения о пересечении государственной границы транспортными средствами на иностранной регистрации и персональные данные водителей.

Сотрудники спецслужбы задокументировали факты сбыта служебной информации из базы на общую сумму 30 тысяч гривен.

Обоих посредников правоохранители задержали в Виннице во время очередной попытки продажи данных. Одновременно на рабочем месте правоохранители задержали и государственного инспектора.

В настоящее время решается вопрос о сообщении подозрения в совершении преступлений, предусмотренных по ч. 3 ст 362 (Несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах) и ч.3 ст. 368 (Получение взятки).