Одесского таможенника задержали за продажу информации из базы ГФС

19 мая 2019 г. 18:26
5 просмотров

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачили схему сбыта и получения информации из автоматизированных систем таможни Государственной фискальной службы (ГФС) Украины. Об этом сообщает  пресс-служба СБУ.

Правоохранители установили, что государственный инспектор Одесской таможни с двумя жителями Винницы наладил механизм получения взяток за продажу информации, находящейся в автоматизированной системе таможенного оформления "Инспектор-2006".

За денежное вознаграждение злоумышленники передавали заинтересованным лицам сведения о пересечении государственной границы транспортными средствами на иностранной регистрации и персональные данные водителей.

Сотрудники спецслужбы задокументировали факты сбыта служебной информации из базы на общую сумму 30 тысяч гривен.

Обоих посредников правоохранители задержали в Виннице во время очередной попытки продажи данных. Одновременно на рабочем месте правоохранители задержали и государственного инспектора.

В настоящее время решается вопрос о сообщении подозрения в совершении преступлений, предусмотренных по ч. 3 ст 362 (Несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах) и ч.3 ст. 368 (Получение взятки).

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.