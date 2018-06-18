Один из харьковских ресторанов оштрафовали на крупную сумму

18 июня 2018 г. 20:18
1476 просмотров
Харьковские рестораны начинают использовать музыку легально после уплаты огромных штрафов, об этом сообщили в УЛАСП. Известный харьковский пивной ресторан «AltBier» подписал договор с Украинской лигой авторских и смежных прав после выплаты 72 500 гривен штрафа за незаконное использование музыки.

22 мая Верховный Суд вынес окончательное решение по делу о нелегальном использовании музыки в ресторане «AltBier». За нарушение авторских имущественных прав собственник ресторана, ООО «Роял Тайм», уже выплатил компенсацию в размере 72 500 гривен.
 

В 2016 году ОКУАСП (партнерская организация УЛАСП) обратилась в хозяйственный суд Харьковской области в интересах ООО «Умиг Мьюзик» и ООО «Мун Рекордс» с иском к ООО «Роял Тайм». Исковые требования были мотивированы незаконным использованием песен популярных исполнителей в ресторане «AltBier».

В ходе рассмотрения дела судами первой и апелляционной инстанций было установлено, что ООО «Роял Тайм» использовало вышеназванные музыкальные произведения путем публичного исполнения без необходимого разрешения на использование и без надлежащей уплаты роялти.Представители ООО «Роял Тайм» пытались оспорить предыдущие решения в Верховном суде, однако кассационная жалоба была оставлена ​​без удовлетворения, сообщают в УЛАСП. В начале июня с ООО «Роял Тайм» было взыскано 58 000 грн. в пользу ООО «Умиг Мьюзик» и 14 500 грн. в пользу ООО «Мун Рекордс».

После окончания судебного разбирательства руководство ООО «Роял Тайм» приняло решение о подписании договора с Украинской лигой авторских и смежных прав на легальное использование музыки.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются видеооператоры и водители с личным авто. Тел.: 766-71-44 (с 12:00 до 17:00)                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.