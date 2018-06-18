Один из харьковских ресторанов оштрафовали на крупную сумму

Харьковские рестораны начинают использовать музыку легально после уплаты огромных штрафов, об этом сообщили в УЛАСП. Известный харьковский пивной ресторан «AltBier» подписал договор с Украинской лигой авторских и смежных прав после выплаты 72 500 гривен штрафа за незаконное использование музыки.

В 2016 году ОКУАСП (партнерская организация УЛАСП) обратилась в хозяйственный суд Харьковской области в интересах ООО «Умиг Мьюзик» и ООО «Мун Рекордс» с иском к ООО «Роял Тайм». Исковые требования были мотивированы незаконным использованием песен популярных исполнителей в ресторане «AltBier».

В ходе рассмотрения дела судами первой и апелляционной инстанций было установлено, что ООО «Роял Тайм» использовало вышеназванные музыкальные произведения путем публичного исполнения без необходимого разрешения на использование и без надлежащей уплаты роялти.Представители ООО «Роял Тайм» пытались оспорить предыдущие решения в Верховном суде, однако кассационная жалоба была оставлена ​​без удовлетворения, сообщают в УЛАСП. В начале июня с ООО «Роял Тайм» было взыскано 58 000 грн. в пользу ООО «Умиг Мьюзик» и 14 500 грн. в пользу ООО «Мун Рекордс».

После окончания судебного разбирательства руководство ООО «Роял Тайм» приняло решение о подписании договора с Украинской лигой авторских и смежных прав на легальное использование музыки.