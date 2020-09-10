Один лифт - часто "отдыхает", второй - "в длительном отпуске". Жители дома на Салтовке жалуются на неисправные подъемники

Десятки ступеней вверх и вниз ежедневно преодолевают беременные, мамы с маленькими детьми и пенсионеры. Грузовой лифт неисправен уже около 3 лет и практически превратился в недвижимость, говорят жители дома по проспекту Тракторостроителей. Пассажирский работает с перебоями и часто становится ловушкой - из него не раз приходилось освобождать и взрослых, и детей, застрявших между этажами. А этажей тут 14. Рано утром, жалуются харьковчане, стоят в очереди к маленькому лифту, потому что нужно на работу и вести детей в школах и детских садов. После обеда в очередь к подъемникам выстраиваются уже родители с колясками.

Юлия, жительница дома по пр. Тракторостроителей, 103Б:

Нам неудобно даже коляской, даже самая маленькая - с ней очень трудно. Мы неоднократно застревали. А сейчас покупки - коляску оставляем. С ребенком идем уже. Ну, а большой лифт, два с половиной года назад сломался, я беременная ходила пешком. После того даже в больницу попала, невозможно.

Павел Новиков, житель дома по пр. Тракторостроителей, 103Б:

Я живу на 9 этаже, ношу и коляску, и ребенка, это 25 килограмм нверх, 25 - вниз. Не очень удобно. Кроме мам и деток живут и пожилые люди, то есть, не все могут выйти в магазин.

Вера, жительница дома по пр. Тракторостроителей, 103Б:

Ежедневно можно полчаса ждать, чтобы уехать на работу. Он, лифт маленький, работает, но он нагревается. Там наверху поставлены вентиляторы, которые его не охлаждают. Он нагревается, и сам по себе человек захотел отдохнуть - отдохнет, так и у нас лифт, захотел остановиться - остановился.

Куда только не обращались, говорят люди, но тщетно. Показывают кучу писем от чиновников и коммунальщиков - там на жалобы отвечают, что лифт заработал после приезда аварийщиков. На линии городской диспетчерской службы 15-62 сначала говорили, что пока нет необходимых деталей, а в последнее время вообще начали бросать трубку, возмущаются люди. Ремонтники к ним действительно приезжали, и не раз, но лифты после этого исправно работали всего несколько часов.

Светлана Коробова, жительница дома по пр. Тракторостроителей, 103Б:

Вот все жалобы, которые мы писали. На ответ они приезжают. Все работает, потому что лифт запускается на один день. Никто ничего не чинит. И вот сейчас пишут, звонят, бросают трубки, то деталей нет, то еще что-то. Вот 3 года мы не можем пользоваться вообще.

Между тем, в Департаменте жилищного хозяйства городского совета сообщили, что дом передавался в коммунальную собственность уже с подъемниками, которые имели дефекты. Заверили, что решением вопроса по ремонту занимаются. Основная проблема - в определенных деталях, которые необходимо приобрести за рубежом.