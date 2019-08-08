 

Один туалет на два вагона: пассажиры о состоянии электричек (фото)

08 августа 2019 г. 18:02
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Пользовательница сети "Facebook" рассказала историю о том, как ехала в электричке из Запорожья в Харьков с одним туалетом на два вагона. 

"Туалет 1 на 2 вагона. Запах непередаваемый и плохо переносимый. Ограничилась экскурсией. Полочку тоже не я погрызла" - говорится в ее посте. 

По ее словам, цена билета составляла 183 гривны, а время поездки - 5 часов. Она дабавила, что на ее вопрос о том, почему в электричке есть только один туалет на два вагона, проводница ответила, что в каждом вагоне есть туалет в другом поезде. К слову, цена билеты в нем составляет около 500 гривен и он возит полупустые вагоны. 

В комментариях пользователи поддержали автора поста и добавили, что в других поездах "Укрзалізниці" часто бывают условия хуже, оборудование грязное и старое. 

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