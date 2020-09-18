Одна из глобальных проблем человечества – ожирение®

Согласно последним имеющимся данным, каждый пятый житель Земли страдает ожирением. Своеобразная эпидемия захватила весь мир и вошла в число серьезных современных проблем. На самом деле патология не молодая, а существует тысячелетия, о чем свидетельствуют археологические раскопки фигурок каменного века. В былые времена способность людей накапливать жир считалась преимуществом, позволяя выживать в голодные периоды.

Сегодня же превышение нормальной массы тела имеет мало общего с защитной функцией. Когда скопление жира наблюдается минимум на 20% выше нормы, полнота становится болезненной и требует срочных мер. Среди них, как минимум, препараты для похудения, как максимум:

правильная диета,

подвижный образ жизни,

специальные физические нагрузки,

исключение стрессовых ситуаций,

прием гормональных средств под контролем специалиста.

Что приводит к ожирению и почему с ним нужно бороться

В последнее время растут показатели не только среди взрослых, которые страдают от избыточного скопления жира, но и среди подростков, и даже детей. Одна из главных причин превышения идеальных параметров кроется в неправильном питании и хроническом переедании, вторая – в малоподвижности. Помимо этих факторов-«провокаторов», существует еще множество – от частных стрессов, недосыпаний и гормональных нарушений до генетической предрасположенности и заболеваний нервной системы.

Чем бы ни было вызвано ожирение, его нельзя оставлять без внимания. Фактически, это бомба замедленного действия, постепенно разрушающая тело изнутри. Ведь патологический процесс влечет за собой не только внешний дефект, но и опасные для жизни осложнения. При болезненной полноте жировые отложения накапливаются в подкожной клетчатке и покрывают внутренние органы, что может приводить к непоправимым последствиям.

Каким должно быть эффективное лечение

К борьбе с лишним весом следует подходить комплексно и благоразумно. Процесс похудения долгий, требует много сил и терпенья, а полученный результат нужно регулярно поддерживать. Впрочем, многое зависит от степени ожирения. Самая последняя, четвертая, чаще всего не обходится без хирургического вмешательства. Это может быть удаление части желудка, которое называется билиопанкреатическим шунтированием, или, например, липосакция – откачка лишнего жира. Зато на первой стадии достаточно регулярных физических нагрузок и диеты, которая основывается на снижении калорийности, количества употребляемых жиров и углеводов.

Вторая степень ожирения требует более строгой диеты. Она должна быть низкокалорийной, с преобладанием в рационе овощей и фруктов. В эффективной борьбе с жиром также помогает ежедневная лечебная физкультура. Что касается третьей степени, очень важной является медикаментозная терапия – назначаются препараты для похудения. Помимо этого, снижается употребление углеводов и сахара, в целом уменьшается объем блюд и приоритетным становится дробный прием пищи.