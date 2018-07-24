Одна из основательниц движения Femen покончила с собой в Париже
Бывшая активистка FEMEN Оксана Шачко покончила с собой в Париже, где жила последнее время. Об этом сообщает "Би-Би-Си Украина" со ссылкой на основательницу движения Александру Шевченко.
Сначала новость сообщил Telegram-канал Paris Burns. Впоследствии информацию прокомментировала другая экс-участница движения Инна Шевченко.
По словам Александры Шевченко, тело Шачко нашли в понедельник, 23 июля, в ее квартире в Париже.
Точная дата смерти неизвестна, девушку видели живой вечером в пятницу.
Шевченко также рассказала, что Шачко оставила предсмертную записку на английском языке с надписью "Вы все - фейк".
Оксана Шачко вместе с Александрой Шевченко и Анной Гуцол основала движение FEMEN в апреле 2008 года.
Движение известно полуобнаженными акциями против дискриминации и сексуальной эксплуатации женщин в Украине, а затем и в мире.
После нескольких нападений на участниц движения в 2013 году, девушки уехали во Францию.
Шачко получила политическое убежище и с тех пор жила в Париже.