Одна из основательниц движения Femen покончила с собой в Париже

24 июля 2018 г. 12:20
Источник: Левый берег
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Одна из основательниц движения Femen покончила с собой в Париже

Бывшая активистка FEMEN Оксана Шачко покончила с собой в Париже, где жила последнее время. Об этом сообщает "Би-Би-Си Украина" со ссылкой на основательницу движения Александру Шевченко.

Сначала новость сообщил Telegram-канал Paris Burns. Впоследствии информацию прокомментировала другая экс-участница движения Инна Шевченко.

По словам Александры Шевченко, тело Шачко нашли в понедельник, 23 июля, в ее квартире в Париже.

Точная дата смерти неизвестна, девушку видели живой вечером в пятницу.

Шевченко также рассказала, что Шачко оставила предсмертную записку на английском языке с надписью "Вы все - фейк".

Оксана Шачко вместе с Александрой Шевченко и Анной Гуцол основала движение FEMEN в апреле 2008 года.

Движение известно полуобнаженными акциями против дискриминации и сексуальной эксплуатации женщин в Украине, а затем и в мире.

После нескольких нападений на участниц движения в 2013 году, девушки уехали во Францию.

Шачко получила политическое убежище и с тех пор жила в Париже.

 

 

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