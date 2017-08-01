Одним живые деньги, а у других - долги. Кому государство вернет сэкономленные средства и кого могут оставить без субсидии?

В управлении социальной защиты Харьковского района в течение дня немноголюдно. Самый большой поток людей, желающих оформить субсидию или уточнить информацию о получении госпомощи от государства приходится на осень-зиму, рассказывают специалисты. Сейчас чаще всего жители района приходят за сэкономленными в течение отопительного сезона деньгами. В этом году всем, кто использовал электроэнергии или газа для отопления жилья меньше, установленной социальной нормы потребления, часть средств вернут на банковскую карту либо по почте.

Тамила Михайловна, получатель субсидии:

Осенью оформила, ну сначала мне ничего вроде не дали. Мне сказали - получите уведомление. А потом в конце года оказывается, что у меня было много перебора. И я должна получить деньги. И мне сказали куда приехать.

Максимальная сумма "живых" денег, которые может получить субсидиант - 135 гривен за сэкономленную электроэнергию и почти 700 - за сэкономленный объем газа. Правда, для этого семья должна написать заявление и подать его в управление соцзащиты своего района, успеть надо до 1 сентября. А вот тем, кто оказался среди должников по оплате за коммуналку нужно расчитаться с поставщиками услуги в течение двух месяцев с того момента, как ему сообщили о накопившихся долгах. Тогда субсидию назначат с даты окончания действия предыдущей. В противном случае - с месяца, в котором получатель документально подтвердил - задолженности больше нет.

Ирина Хименко, нач. упр. соц. защиты населения Харьковского р-на:

Заборгованість за два місяці - у нас таких сімей 1100, яким ми призупинили нарахування субсидії. Вони повинні протягом двох місяців або погасити заборгованість, або заключити договорі реструктуризації.

Также может повлиять на назначение субсидии изменение доходов семьи, после того как выросла минимальная зарплата, отмечают в профильном Департаменте Харьковской обладминистрации. Поскольку если раньше при расчете госпомощи на оплату "коммуналки" учитывались доходы за прошлый календарный год – с января до декабря, то теперь - за последние 4 квартала.

Юрий Шпарага, дир. Деп. соц. защиты населения ХОГА:

Зважаючи на те, що с 1 січня введено мінімальну заробітню плату у розмірі 3200, звичайно, що у певної категорії громадян доходи виростуть. Раз виростуть доходи, тарифна політика, якщо залишиться такою, яка вона є, тобто тарифи будуть незмінні, то враховуючи, що виросли доходи, звичайно, що кількість отримувачів субсидії і величина субсидії може бути зменшена для деяких категорій.

Еще одно изменение этого года - действие новой социальной нормы, по которой будет считаться размер пособия, если в квартире проживают один-два нетрудоспособных человека, она увеличивается с 49 квадратных метров до 75. А вот оставить без субсидии на следующйи отопительный сезон могут тех, кто совершил одноразовую покупку на сумму больше 50 тысяч гривен, чаще всего, говорят специалисты - это касается приобретения недвижимости.