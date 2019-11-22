Одному из чиновников горсовета, подозреваемых в растрате при ремонте дорог, избрали меру пресечения

22 ноября 2019 г. 15:15
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В Харькове суд избрал меру пресечения одному из подозреваемых в растрате при продаже асфальта по заниженным ценам - заместителю одного из Департаментов горсовета.

Как сообщает UA.Харків, соотвествующее постановление вынес судья Дзержинского суда Харькова Александр Шестак.

Суд определил чиновнику залог в 602 000 гривен.

На время следствия в течение двух месяцев он не может покидать место жительства или пребывания, сдать паспорта и носить электронный браслет.

Как отмечается, прокуратура требовала для него содержание под стражей из-за риска сокрытия от следствия. По словам прокурора  Романа Петренко, обвинение будет обжаловать это решение суда.

Адвокат подозреваемого Юлия Плетнева  сообщила, что залог будет внесен, но защита будет также подавать апелляцию на такую меру пресечения

Напомним, 15 ноября силовики задержали заместителя начальника одного из департаментов горсовета и одного из его подчиненных, а спустя несколько дней - еще четырех госслужащих.

По версии следствия, чиновники продавали асфальтовый гранулят, который оставался после ремонтных работ подконтрольной фирме по ценам в пять раз ниже рыночных. Общая сумма ущерба, нанесенного государству, составила 5,3 миллионов гривен.

Если заместитель директора департамента внесет эту сумму, он сможет избежать пребывания в следственном изоляторе.

 

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