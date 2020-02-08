Одну из организаций обвиняют в некачественном ремонте украинских пассажирских самолетов

Служба безопасности Украины разоблачила механизм некачественного выполнения ремонтных работ организацией по техническому обслуживанию в международных аэропортах "Одесса" и "Киев" пассажирских самолетов одной из украинских авиакомпаний, что могло привести к человеческим жертвам. Как сообщили в пресс-центре СБУ, в пределах досудебного расследования оперативники спецслужбы задокументировали нарушения требований действующего законодательства работниками авиакомпании и организации по техобслуживанию.

Ими была сфальсифицирована документация на проведение ремонтных работ самолетов.

«Дальнейшее использование фактически неисправных самолетов для пассажирских перевозок могло привести к возникновению нештатных ситуаций, в том числе катастроф с человеческими жертвами», - говорится в сообщении.

Информируют, что чиновник авиапредприятия, ответственный за техническое обслуживание самолетов, решением суда признан виновным в совершении преступления. Компании-эксплуатанту отменены соответствующие разрешения на выполнение авиационных пассажирских перевозок, а воздушным судам - сертификаты летной годности.