Одну из организаций обвиняют в некачественном ремонте украинских пассажирских самолетов

08 февраля 2020 г. 19:04
Источник: УНИАН
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Служба безопасности Украины разоблачила механизм некачественного выполнения ремонтных работ организацией по техническому обслуживанию в международных аэропортах "Одесса" и "Киев" пассажирских самолетов одной из украинских авиакомпаний, что могло привести к человеческим жертвам. Как сообщили в пресс-центре СБУ, в пределах досудебного расследования оперативники спецслужбы задокументировали нарушения требований действующего законодательства работниками авиакомпании и организации по техобслуживанию.

Ими была сфальсифицирована документация на проведение ремонтных работ самолетов.

«Дальнейшее использование фактически неисправных самолетов для пассажирских перевозок могло привести к возникновению нештатных ситуаций, в том числе катастроф с человеческими жертвами», - говорится в сообщении.

Информируют, что чиновник авиапредприятия, ответственный за техническое обслуживание самолетов, решением суда признан виновным в совершении преступления. Компании-эксплуатанту отменены соответствующие разрешения на выполнение авиационных пассажирских перевозок, а воздушным судам - сертификаты летной годности.

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