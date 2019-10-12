 

Одну из станций метрополитена переименуют в «Турбоатом»

12 октября 2019 г. 9:30
1 просмотр

Станцию метро «Московский проспект» планируется переименовать в «Турбоатом».

Об этом сообщили в пресс-службе горсовета. 

Такое решение 11 октября утвердили на заседании Городской комиссии по вопросам топонимики и охраны историко-культурной среды, которую провел вице-мэр Игорь Терехов. Он напомнил, что с просьбой о переименовании станции  обратились представители коллектива  «Турбоатома» в ходе выездного приема на предприятии.

Как сообщил ответственный секретарь комиссии Алексей Хорошковатый, станция «Московский проспект» была открыта в 1975 году в числе первых семи станций метро в Харькове.

Из 13 станций Холодногорско-Заводской линии метрополитена – 6 расположены непосредственно на пр. Московском, но, тем не менее, имеют другие названия.

Также члены комиссии отметили, что «Турбоатом» сегодня уже стал промышленным брендом Украины и заслужил право увековечить свое имя в каком-либо топониме города.

Теперь этот вопрос рассмотрят на сессии горсовета, и если депутаты тоже его поддержат, то станция будет переименована.

Напомним 10 октября, в своем Telegram-канале о планах относительно переименования станции сообщил мэр Геннадий Кернес.
 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Бюро переводов StarАльянс                          Курсы французского                          Потрібна посвідка на проживання в УкраЇні? - "Паспортний сервіс" на Сумській, 10! "Аve Plaza" , т. 783-74-88                          Рапира вернулась в Харьков! СК «Метод» приглашает детей 7-11 лет в секцию фехтования. ул.Благовещенская,13 т (099) 39-00-468; (073) 39-00-468                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.