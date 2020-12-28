Офицеры - не преступники. Военнослужащие готовы взять на поруки сослуживцев

Офицеры воинской части под Харьковом требуют освободить из-под стражи двух офицеров. Речь идет об экс-командире воинской части под Чугуевом Вячеславе Глазунове и руководителе полетов Александре Жуке. Оба - подозреваемые по делу о крушении самолёта под Харьковом. Глазунова и Жука Печерский районний суд столицы арестовал на время досудебного расследования.

Почти двести военнослужащих подписали открытое письмо-заявление в Киевский апелляционный суд. Они выступают за беспристрастное расследование причин авиакатастрофы. И одновременно возмущены арестом командира воинской части и руководителя полётов. Потому что оба не уклонялись от следствия, имеют награды за выполнение боевых заданий и положительные характеристики командиров. По мнению подписантов письма-заявления, в условиях продолжения вооруженной агрессии на Востоке страны недопустимо приравнивать офицеров к преступникам, которые скрываются от следствия

ОЛЕГ, лётчик учебной авиационной бригады

Ці офіцери присвятили все своє життя службі в ЗСУ, службі українському народові, за час служби зарекомендували себе як професіонали високого рівня, які брали участь у відбитті збройної агресії на Сході країни. Ми беремо їх на поруки та відповідаємо за те, що вони будуть виконувати сумлінно розпорядження слідчих органів, за вимогою з'являтись до суду без затримок

Авиакатастрофа произошла двадцать пятого сентября вблизи военной части под Харьковом. При заходе на посадку разбился военный самолёт АН-26. Вследствие авиакатастрофы погибли двадцать шесть курсантов и офицеров.

Следователи ГБР начали расследование по факту нарушения правил полетов и подготовки к ним.

На днях сообщили о трёх подозреваемых. Это руководитель воинской части, руководитель полётами и командующий Воздушных сил. Всем избрана мера пресечения в Печерском райсуде Киева.

Экс-командира воинской части Вячеслава Глазунова и руководителя полётов Александра Жука взяли под стражу на два месяца без залога. Командующего Сергея Дроздова суд отпустил под личное обязательство

Виновные в случившемся должны быть наказаны, говорят родные погибших курсантов и офицеров. В то же время убеждены - речь идет о высшем военном руководстве, а не об офицерах воинской части.

ВИТА ЛОМОВА, мама погибшего штурмана Дмитрия Добрели

Вина их, что эти два человека виноваты во всех смертных грехах, не доказана, и помимо них есть очень много людей, которые выше них стоят и которые служили до них и виноваты большей частью, чем эти офицеры. Эти офицеры, как и многие другие в части, были поставлены в рамки - "вот вам старье, а вот вам учебные планы, вот как хотите, так и делайте, будете становиться в позу, что вы не хотите работать на такой технике - до свидания, найдутся другие". Поэтому им приходилось просто лавировать между верхом и низом

Военнослужащие не только готовы взять на поруки арестованных коллег, но и добавили открытое письмо-заявление вместе с подписями к апелляционной жалобе на меру пресечения.