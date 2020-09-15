Официально: Геннадий Кернес заболел коронавирусом - брифинг Харьковского горсовета (видео)

15 сентября 2020 г. 12:10
133 просмотра

Сегодня в пресс-центре Харьковского горсовета проходит брифинг по состоянию здоровья мэра Геннадия Кернеса.

По информации директора Департамента по связям с общественностью и коммуникации Юрия Сидоренко, Геннадий Кернес действиетельно болен коронавирусом и находится в стабильно тяжелом состоянии, также у него диагностировано воспаление легких, он находится в сознании.

"Есть некоторые проблемы со здоровьем, которые абсолютно решаются. Я у него не был, но медперсонал, который недавно от него вышел, говорит, что он "контактный". Уверяют, что он в сознании ", - заявил Сидоренко.

Напомним, накануне, после опубликованной в СМИ и соцсетях информации о том, что харьковский городской голова заболел коронавирусом и находится в тяжелом состоянии, пресс-служба горсовета сделала официальное заявление, в котором сообщила, что информация о тяжести состояния здоровья мэра не соответствует действительности.

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Антиквариат. Золото.                          Бюро переводов StarАльянс                          Sexshop. Суперподарки.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53