Официально.В Харькове нет заболевших на коронавирус

Харьков - пока без подтвержденных случаев заражения коронавирусом. В то же время, более двадцати харьковчан самоизолировались на две недели и следят за своим самочувствием. Об этом сегодня на встрече мэра Харькова с главными врачами медучреждений сообщил глава городского департамента здравоохранения.

Юрий Сороколат, начальник Департамента охраны здоровья Харьковского горсовета:

То, что касается коронавируса, то в городе Харькове не зафиксирована такая ситуация, те которые там подозрительные лица они находятся на самоизоляции. У нас поступают в лечебные учреждения порядка 20-22 человек с бронхопневомониями, и пока связи с коронавирусом нет, ( - а тести, тести є? ) тесты есть в областной детской инфекционной больнице и в областной взрослой.

Харьковская городская 13 больница - это пульмнологический центр, где лечат тяжелые случаи пневмоний. Как рассказала главный врач Алла Бобейко, динамика заболеваний последние две недели снижается, и она подтверждает, что с COVID-19 ни одного пациента у них нет. Говорит, что их больница обеспечена масками, антибиотиками и аппаратами искусственной вентиляция легких. Однако закрытие метрополитена и междугородных сообщений ударило по медицинскому персоналу второго и третьего звена. Медикам ничем доехать до работы.

Алла Бобейко, главный врач Харьковской городской больницы №13:

У нас достаточно на то количество пациентов, которые сейчас есть – мы обеспечены. Если будет рост, то… Сколько у вас ИВЛ? у нас 7 аппаратов и в каждом отделении по 4-5 концентраторов, даже если больной не в реанимационном отделении он может получать дополнительную кислородную терапию в отделении. Сложно сейчас с младшим и средним персоналом, потому что очень много живут в пригороде, и для нас для лечебных учреждений приобретает исключительное значение.

Мэр Харькова сообщил, что вскоре начнут помогать пожилым людям, которые соблюдают режим карантина.

Геннадий Кернес, городской голова:

Люди пожилого віку, які знаходяться на домашньому житті, получать від нас і аптечки, і получат від нас і пайки, продуктові набори, і волонетри будут работать.

Также уже получены деньги за 5 новых аппаратов ИВЛ, один для детей, четыре для взрослых, отметил Кернес.