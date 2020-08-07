Харьков снова в "зеленой" зоне карантина: в Минздраве прокомментировали изменения на карте

07 августа 2020 г. 15:55
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Официальные данные по определению уровня эпидемической безопасности распространения COVID-19 утверждаются только по итогам заседания государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. 

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.

При этом в МОЗ отметили, что любые данные, опубликованные средствами массовой информации до заседания комиссии ТЭБ и ЧС, не являются официальными.

Заседание комиссии состоится сегодня в 17:00. 
Брифинг по итогам - в 17:45. 

Напомним, ранее на сайте Центра общественного здоровья Минздрава Украины в карте "Визуализация эпидемических показателей на уровне районов и городов областного значения" Харьков был помечен красным цветом, что означало перемещение его из «зеленой» зоны карантина в «красную».

Позже цвет данной области на карте сменился на зеленый.

 

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