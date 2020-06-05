Официанты - в перчатках и масках, на входе - антисептики. В Харькове полноценно заработали рестораны

Официанты - в защитных масках и перчатках, на столах - антисептики, влажная уборка - несколько раз в день. С 5 июня Кабинет Министров разрешил ресторанам и кафе запускать клиентов в помещение. Главные условия - соблюдение санитарных норм и социальной дистанции. Столы должны быть расположены на расстоянии не менее метра, а сидеть за одним столом можно 4 посетителям (без учета детей до 14 лет). В ресторанах говорят - уже больше месяца ждали полноценного открытия. Сначала запустили сервис доставки, затем - летние площадки.

Маргарита Барен, администратор ресторана "Nonni Bertoni":

Мы полноценно работаем, размещаем в зале, конечно. Есть какие-то, санитарные нормы, мы всем сотрудникам нашим измеряем температуру. Ведем журнал здоровья, все ходят в масках, меняем их каждые 2 часа. Пользуемся антисептиками, антисептиками также протираем столы.

Харьковчанка Анастасия рассказывает - в течение карантина о чашке кофе или коктейле в развлекательном заведении могла только мечтать. Работала дистанционно и почти не выходила на улицу.

Анастасия, посетительница ресторана:

Безусловно, я всегда в маске, с антисептиком, не езжу в общественном транспорте. Стараюсь не выходить, но сейчас такая возможность выдалась. Я проводила карантин дома, старалась никуда не выходить, максимум - это магазин. Конечно, было сложно. Сейчас лишний повод - выйти посидеть. Очень приятно, когда ты среди людей.

Часть ресторанов и кафе в Харькове решили возобновить свою работу не 5 июня, а на следующей неделе - открытие запланировали после 10-го числа.

Вместе с полноценной работой общепита, чиновники разрешили проводить религиозные мероприятия при условии контроля дистанции между людьми - не менее полутора метра на открытом воздухе. В помещении - если один человек будет размещаться на 5 квадратных метрах.

Могут отныне спокойно выходить на улицу пенсионеры. Людям, которым исполнилось 60 лет - не обязательно соблюдать режим самоизоляции.

В правительстве отметили - если количество больных COVID-19 стремительно расти, а наоборот - уменьшаться, смягчения продолжат. В противном случае - к строгому карантину украинцам придется вернуться снова.