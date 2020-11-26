Огневой комплекс: как будущие спасатели учатся бороться с пожарами в помещениях

Первый этап тренировок - ликвидация утечки газа из цистерны.

...Цистерна, пожежа ... Потушили, газ перекрили...

Следующая стадия - выполнение оперативных задач при тушении пожара внутри помещения. Будущие спасатели должны быстро провести разведку: оценить степень распространения огня, проверить вентиляцию и то, как она может повлиять на обстановку дальше, избежать выбросов пламени после открытия окна или двери.

Стінки контейнера прогрілися до 70 градусів, можемо уявити, що відбуваєтсья всередині.

Огонь, пожарные, красиво…

Однако всегда первоочередная задача пожарных - спасти людей и сохранить свою жизнь. В помещениях с сильным задымлением, говорят преподаватели, чрезвычайники могут использовать тепловизор для поиска пострадавших.

Андрей Лисняк, начальник кафедры пожарной тактики и аварийно-спасательных работ

Пожежні прибувають і за допомогою тепловізора можуть побачити, де знаходяться люди. і відразу не шукати тривалий час, надати допомогу і винести на свіже повітря. Це перше. Друге - можуть проаналізувати небезпеку самої пожежі.

Курсант 4 курса Валентин Тертышный внимательно наблюдал за действиями инструкторов и теперь готовится выполнять задания самостоятельно. Особое внимание он будет обращать на потоки воздуха.

Валентин Тертышный, курсант 4 курса НУЦЗУ

Коли йде розбивання вікна, потрапляння свіжого повітря, тоді виконуєтсья викид полум*я, це дуже небезпечно для пожежних.

Инструктор-преподаватель Дмитрий Дубинин - спасатель с опытом работы около 15 лет. Курсантам он подробно рассказывает обо всех опасных ситуациях, которые могут затруднять ликвидацию пожаров. В частности, это касается современных строительных материалов, которые по-разному реагируют на воздействие высоких температур.

Дмитрий Дубинин, инструктор-преподаватель

Якщо ми поглянемо на років 15-20 назад, які матеріали були при облаштуванні приміщень, і які матеріали мають сьогодні місце при облаштуванні приміщення, - матеріали синтетичні. Якщо раніше - деревина, коври и тд., сейчас – линолеум.

Программа подготовки в огневом модуле по направлению тушения внутренних пожаров - результат сотрудничества Национального университета гражданской защиты Украины с коллегами из Польши. Такие способы подготовки уже используются в настоящее время в различных странах мира, отмечают в вузе.

Олег Назаров, проректор по учебной работе НУЦЗУ

З другого курсу починаючи, мають право залучатися до занять такої складності. Найменшої складності, тому що протягом 1 курсу кожен курсант отримує робітничу професію "пожежний-рятувальник". Тільки після цього до практичних занять з вогнем, з висотами і таке інше.

Практические навыки, отработанные в условиях, приближенных к реальным, подчеркивают преподаватели, помогут в будущем уменьшить травматизм пожарных.