Ограничительные меры не ослабляют: на Харьковщине карантин продлен до 31 июля

Решение о продлении карантина до 31 июня приняли на заседании региональной комиссии по вопросам техногенной и экологической безопасности сегодня, 22 июня. Об этом сообщили в пресс-службе ХОГА.

В начале мероприятия председатель облгосадминистрации Алексей Кучер отметил, что в настоящее время ситуация в Харьковской области остается негативно стабильной.

«Динамика заболеваемости у нас увеличивается, и это очень плохо. До пятницы мы уже вышли на показатель, который превысил 12 человек на 100 тыс. населения. Если бы с пятницы по сегодняшний день ситуация не изменилась, то мы бы должны были вообще усиливать карантинные мероприятия. На сегодняшний день ситуация стабилизировалась: за вчера у нас при том, что было сделано достаточное количество тестов, зафиксировано 6 случаев», - сказал Алексей Кучер.

При этом он подчеркнул, что 90% случаев зафиксировано в городе Харькове и только 10% - в районах области.

«Вообще ситуация по области, я с уверенностью могу сказать, достаточно контролируемая, но город Харьков нам собственно дает эти цифры. По этому поводу мы уже проводили совещание, я лично встречался с мэром, проводились совещания с медицинскими работниками. Я надеюсь, что после этого ситуация в городе Харькове стабилизируется», - отметил руководитель ОГА.

По информации заведующей отделением особо опасных инфекций областного лабораторного центра Анны Сухоруковой в настоящее время самая напряженность епидпоцеса фиксируется именно в областном центре.

«В городе Харькове заболеваемость превышает показатель 12 на 100 тыс. населения в течение недели. За последние дни этот показатель несколько снизился, однако он все еще превышает 12,0. В районах области показатель превышает порог только в Богодуховском районе, где он составляет 13,1. Это последствия вспышки, которую мы регистрировали на прошлой неделе. В районах, граничащих с областным центром, интенсивность также снизилась. В Харьковском районе она составляет 8,48, в Чугуевском - 8,9, в Дергачевском - 5,34», - сообщила Анна Сухорукова.

Также она отметила, что сегодня на Харьковщине проводится в 2,5 раза больше исследований, чем рекомендовано министерством. При требовании не менее 12 исследований на 100 тыс. населения, на прошлой неделе в области проводилось 30,89 исследований на 100 тыс. населения.

Алексей Кучер сообщил, что в случае, если динамика заболеваемости в области будет стабильно улучшаться хотя бы в течение недели, КТЭБ примет решение об ослаблении карантинных мероприятий. Но пока все мероприятия - сохраняются.

«Хочу сообщить, что в связи с тем, что вообще по Украине и в Харьковской области динамика демонстрировала антирекорды, я уже обращался к представителям силового блока и к патрульной полиции о том, что нам необходимо более тщательно реагировать на нарушения карантинных мероприятий. Я прошу жестко реагировать на нарушения», - подчеркнул Алексей Кучер.

Начальник ГУ Национальной полиции в Харьковской области Валерий Сокуренко заверил, что с сегодняшнего дня полиция будет более активно осуществлять проверки. В первую очередь внимание будет уделяться учреждениям питания и пляжам.

«Будем обращать внимание на масочный режим, наличие средств гигиены, антсептических средств, соблюдение социальной дистанции. Не может быть столиков больше, чем позволяет помещение. Относительно пляжей - шезлонги не должны стоять друг возле друга. Отвечать за нарушения будут не граждане. С ними мы будем проводить разъяснительную работу. Ответственность налагать на директора и хозяина заведения», - рассказал Валерий Сокуренко.

Также полиция будет реагировать не нарушение карантина в общественном транспорте.

«Если где-то возникнет напряжение, людей будет гораздо больше, чем здравый смысл позволяет, полиция будет на подхвате», - заявил главный полицейский области.